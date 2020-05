Pharrell Williams : sa villa mise en vente pour 17 millions de dollars

Pharrell Williams, l’interprète de « Happy » vend sa maison futuriste qui surplombe la ville de Beverly Hills. Pour 17 millions de dollars, le repreneur aura une maison de verre de 3 étages qui s’étale sur une surface de 1580 m².

L’un des plus grands chanteurs de pop de tous les temps, Pharell Williams, fait encore parler de lui. Ce qui est tout à fait normal étant donné son succès qui ne s’arrête pas seulement sur la composition et l’interprétation musicales.

Cette fois, le chanteur de 47 ans vend sa belle villa de Los Angeles, située sur la route de Mulholland Drive à Beverly Hills. Selon Maison Global, la demeure de rêve en question sera cédée pour la modique somme de 17 millions de dollars.

2 ans dans une villa hallucinante

Pharrell Williams a décidé de se déparer de sa belle villa après en avoir profité pendant 2 ans. Le chanteur avait acheté cette demeure au réalisateur de « Madea », Tyler Perry, en 2008 pour 15,6 millions de dollars.

La star semble particulièrement apprécier les maisons de verre. En 2015, il a déjà acquis une demeure dans le quartier de Laurel à Canyon. Cette propriété se caractérise également par ses parois intégralement vitrées.

Pharrell a confié la vente de son bien à l’agence immobilière Douglas Elliman. Cette dernière compte parmi les agences immobilières les plus prestigieuses de New York. Elle connaît parfaitement le marché immobilier en Californie. C’est la raison pour laquelle de nombreuses célébrités, désireuses de vendre ou d’acheter une propriété, font appel à ses services.

Une villa de rêve

Construite en 1992, la villa futuriste de Pharrell Williams surplombe la ville sur une surface de 1580 m². Elle se trouve sur la route pittoresque de Mulholland Drive et offre une vue imprenable sur les demeures de stars de « Hollywood Hills ».

Sachez que Beverly Hills est la ville préférée de nombreuses célébrités. La majorité des stars hollywoodiennes se pressent d’acquérir une demeure dans ce comté de Los Angeles dès lors que leur carrière démarre. La beauté et la qualité de vie dans ce lieu de l’État de Californie sont particulièrement attrayantes. Les célébrités ont eu raison d’élire Beverly Hills comme étant la ville des stars hollywoodiennes.

L’extérieur de la propriété a fait l’objet d’un aménagement de luxe et ressemble presque à un centre de vacances. Il est doté d’un parking qui peut accueillir jusqu’à 30 voitures. Si vous rêvez d’une villa avec piscine, sachez que celle du chanteur de « Happy » en dispose avec un bar intégré. Cela semble moindre face à la grotte et aux cascades qui se versent dans les lacs artificiels. Décoré de luxueux mobiliers d’extérieur, la villa dispose également d’un grand espace vert et d’un terrain de tennis.

Les caractéristiques hallucinantes de la propriété ne s’arrêtent pas à l’extérieur. Son intérieur est d’autant plus impressionnant. En effet, elle possède 3 étages dotés de mobilier et d’équipements de luxe. La demeure se distingue également par son architecture contemporaine et sa décoration intérieure moderne. Ses 10 chambres sont tout aussi impressionnantes les unes que les autres. À cela s’ajoutent ses 11 salles de bain garantissant un confort irréprochable.

L’intérieur est particulièrement lumineux grâce aux murs de verre. Cette villa futuriste profite donc des rayons de soleil sans modération, toute la journée.

Pharrell Williams ne cesse de surprendre le public

En attendant la vente de sa villa, la star de la pop entreprend d’autres projets. Depuis plusieurs années, les succès de l’interprète de « Freedom » s’enchaînent. Ses tubes sont incontournables et touchent presque tout le public incluant les enfants, les jeunes, les adultes et les seniors.

En avril dernier, il a organisé un programme de découverte de nouveaux talents avec Soundcloud. Cette collaboration s’adresse, entre autres, aux musiciens indépendants. Ce programme offre à ces derniers l’opportunité de développer leur réseau et de lancer leur carrière.

La pop star a également donné une conférence surprise lors de la remise des diplômes à l’Université d’État de Norfolk. En raison de la crise sanitaire actuelle, la sortie de promotion 2020 a été un peu particulière. La cérémonie s’est déroulée en ligne. Lors de son discours, Pharrell Williams a su faire comprendre aux nouveaux promus leur valeur et l’importance du chemin qu’ils ont parcouru pour arriver à cet objectif.