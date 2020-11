Phares de 2021 Mahindra XUV500 Plus radicaux que Hyundai Creta!

Un nouveau coup d’espion nous donne un aperçu du visage du Mahindra XUV500 de nouvelle génération, en particulier des nouveaux phares, et nous bave déjà. Celles-ci ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu sur aucun Mahindra, certainement l’un des plus radicaux.

Suivant de près les pas du Mahindra Thar, c’est maintenant le Mahindra XUV500 de nouvelle génération qui fait la une des journaux pour toutes les bonnes raisons. Nous avions été gâtés avec des images d’espionnage du Mahindra Thar depuis plus d’un an et la même chose se passe maintenant pour le XUV500 de nouvelle génération. Le XUV500 de nouvelle génération a déjà fait l’actualité avec ses intérieurs de type Mercedes avec des rapports affirmant même qu’il s’agirait de la voiture la plus abordable du marché indien avec des technologies avancées d’assistance à la conduite. Maintenant, une nouvelle image d’espionnage du XUV500 de nouvelle génération a fait surface sur Internet et elle nous donne un aperçu de son visage, en particulier les nouveaux phares, et nous bave déjà.

Cette mule de test aux spécifications de production du prochain Mahindra XUV500 nous donne un aperçu de quelques détails de conception supplémentaires du prochain SUV. Les nouvelles lampes frontales sont plutôt énormes et l’une des plus radicales que nous ayons vues depuis un moment. Ceux-ci ont cependant été conçus avec beaucoup de goût. Ces nouveaux phares ne ressemblent même pas à celui du XUV300, avec les DRL en forme de C partant de l’ensemble de phare et s’étendant jusqu’au pare-chocs avant. Ces phares sont cependant équipés d’ampoules halogènes, ce qui signifie qu’il pourrait s’agir d’une variante de milieu de gamme. Des variantes haut de gamme pourraient très bien être équipées de phares à LED.

Les phares du Mahindra XUV500 de nouvelle génération sont plus radicaux que même le Hyundai Creta.

La calandre Mahindra à sept lamelles a également été révisée et est plus droite qu’auparavant. Parmi les autres nouveaux détails de conception, citons les nouvelles jantes en alliage à 5 rayons divisés. Bien que nous n’ayons toujours pas vu de photo non camouflée de l’arrière, il comporte des feux arrière enveloppants avec des éléments à LED. L’autre grande révélation sur le prochain XUV500 était le nouveau Mercedes-Benz comme deux écrans numériques comprenant l’affichage numérique du conducteur et le système d’infodivertissement. Le système d’infodivertissement sera également contrôlé via une roue pivotante, augmentant d’un cran les intentions premium. Les intérieurs arboreront un thème bicolore noir et beige – une autre première pour le XUV500 – et il continuera également avec sa disposition des sièges à trois rangées.

Selon certains rapports, le Mahindra XUV500 de nouvelle génération sera doté d’un système d’assistance à la conduite avancé, le premier du segment.

En ce qui concerne les systèmes avancés d’assistance à la conduite susmentionnés, Mahindra s’est associé à une société sud-coréenne appelée Mando Corporation, qui devrait fournir une DCU (unité de contrôle de domaine), un radar et une caméra pour ADAS. Les images d’espionnage du XUV500 de nouvelle génération ont clairement montré des dispositions pour les caméras et l’ADAS à base de radar, incorporés dans le haut du pare-brise avec le boîtier du capteur monté bas dans le pare-chocs. Bien que les détails exacts sur le système ADAS soient actuellement rares, ce sera une technologie autonome de niveau 1, voire pas du tout. Il sera doté de fonctionnalités telles que la détection de la somnolence, la détection des angles morts, le freinage d’urgence autonome, l’assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif.

L’une des plus grandes révélations sur les intérieurs du Mahindra XUV500 de nouvelle génération est le nouveau Mercedes-Benz comme deux écrans numériques.

Sous le capot, le XUV500 de nouvelle génération sera propulsé par un moteur turbo-essence de 2,0 L de la famille mStallion et le moteur diesel 2,2 L mHawk, tous deux lancés sur le Mahindra Thar récemment lancé. Cependant, ces deux moteurs devraient être mcuh plus puissants sur le XUV500, produisant près d’environ 200 ch. Les options de transmission comprendront des boîtes de vitesses manuelles et automatiques. Probablement lancé dans la première moitié de 2021, le nouveau XUV500 devrait être vendu entre Rs 13-19 lakh. Il rivalisera avec les Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Harrier et MG Hector.

