Pfizer fait-il partie de l’opération Warp Speed? Le vaccin Covid-19 du fabricant de médicaments expliqué! – .

Pfizer fait-il partie de l’opération Warp Speed? le Une société pharmaceutique américaine a annoncé qu’elle se rapprochait d’un vaccin Covid-19, avec un taux d’efficacité rapporté de 90%. Mais le nouveau vaccin fait-il partie de l’opération Warp Speed?

La pandémie mondiale a fait 1,2 million de morts dans le monde depuis son épidémie au début de cette année.

Le lundi 9 novembre, la société pharmaceutique Pfizer a annoncé qu’elle avait développé un vaccin «efficace à plus de 90%» pour prévenir le Covid-19.

Mais une chose que les gens se demandent est si Pfizer fait partie de l’opération Ward Speed.

Qu’est-ce que l’opération Warp Speed?

L’opération Warp Speed ​​est un partenariat public-privé, initié par l’administration de Donald Trump, pour produire et fournir 300 millions de vaccins d’ici janvier 2021.

Pour cela, le programme travaille avec les «candidats à la contre-mesure les plus prometteurs et fournit un soutien coordonné du gouvernement».

Une fois qu’un vaccin sûr et efficace a été développé, la stratégie d’Operation Warp Speed ​​consiste à fabriquer et à distribuer des vaccins, des produits thérapeutiques et des diagnostics COVID-19.

Pfizer fait-il partie de l’opération Warp Speed?

Oui, Pfizer est lié à l’opération Warp Speed.

Cependant, un porte-parole de Pfizer a déclaré à Newsweek que, bien qu’ils soient liés au programme, leur recherche et développement n’ont pas été financés par le gouvernement américain.

Plus tôt cet été, Pfizer a déclaré que dans le cadre de leur accord, ils recevraient 1,95 milliard de dollars s’ils fournissent au gouvernement 100 millions de doses de vaccin.

Sharon Castillo, porte-parole de Pfizer, a déclaré à la publication:

«Pfizer n’a pas pris de fonds fédéraux pour la R&D [research and development]. »

Cette déclaration fait suite à la vice-présidente senior et responsable de la recherche et du développement de vaccins chez Pfizer, Kathrin Jansen.

Elle a déclaré au New York Times:

«Nous n’avons jamais pris d’argent du gouvernement américain, ni de personne.»

Kathrin a déclaré au média que Pfizer n’avait «jamais fait partie» de l’opération Warp Speed.

Le PDG de Pfizer explique la décision de l’entreprise

Dans une interview précédente pour Face the Nation (via CBS News), le PDG de Pfizer, le Dr Albert Bourla, a expliqué pourquoi ils n’avaient pas pris d’argent du gouvernement pour financer leurs recherches.

Il a dit:

«S’il échoue, il va dans notre poche. Et en fin de compte, ce n’est que de l’argent. Cela ne brisera pas l’entreprise, même si cela va être douloureux car nous investissons au moins un milliard et demi dans COVID en ce moment. Mais la raison pour laquelle je l’ai fait était que je voulais libérer nos scientifiques de toute bureaucratie.

«Lorsque vous recevez de l’argent de quelqu’un qui vient toujours avec des ficelles. Ils veulent voir comment nous allons progresser, quel type de mouvements vous allez faire. Ils veulent des rapports. Je ne voulais rien de tout ça. Je les voulais – en gros, je leur ai donné un chéquier ouvert pour qu’ils ne puissent se soucier que des défis scientifiques, pas de rien d’autre. Et aussi, je voulais garder Pfizer hors de la politique, au fait.

