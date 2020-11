Pfizer et Moderna suscitent l’espoir d’une classe de médicaments qui pourrait traiter le cancer et les maladies cardiaques

Les percées médicales dans la course au vaccin Covid-19 ont fait naître l’espoir d’une toute nouvelle classe de médicaments qui pourrait être utilisée pour tout, de la prévention de la grippe aux traitements du cancer et des maladies cardiaques.Les vaccins révolutionnaires de Pfizer et Moderna sont tous les deux. basé sur un nouveau type de « plate-forme » qui, selon les experts, peut être modifiée relativement facilement pour lutter contre d’autres virus et maladies.La newsletter i dernières nouvelles et analyses Contrairement aux vaccins traditionnels, cette nouvelle race, connue sous le nom d’ARN messager, ou ARNm, n’utilise pas un virus affaibli ou inactivé pour déclencher une réponse immunitaire. Au lieu de cela, ils injectent un brin des instructions génétiques du virus dans le corps, en utilisant de l’ARN généré par synthèse. Cela pénètre dans les cellules et incite le système immunitaire à produire les anticorps et à activer les cellules T nécessaires pour lutter contre le virus. Cela vient d’être prouvé Pfizer a publié les résultats positifs de ses essais la semaine dernière (Photo: Reuters) Cette méthode n’a pas encore été autorisée – mais après avoir été prouvé dans le monde réel pour la première fois la semaine dernière, cela devrait changer. «Si les vaccins à ARNm contre Covid-19 obtiennent l’approbation réglementaire, ce sera une énorme validation de la technologie de la plate-forme de production de vaccins à ARN», a déclaré Zoltán Kis, au Future Vaccine Manufacturing Hub, Imperial College de Londres. «Dans le cas des technologies de production de vaccins conventionnels, chaque vaccin nécessitait le développement d’un nouveau processus de production. Alors que dans le cas de la technologie de plate-forme de production de vaccins à ARN, un processus peut produire des vaccins et des candidats vaccins contre pratiquement n’importe quelle maladie », a-t-il déclaré. En savoir plus Résultats de Moderna: des vaccins Covid efficaces pourraient être une bonne nouvelle pour Boris Johnson mais une mauvaise nouvelle pour Rishi Sunak Une production beaucoup plus rapide Outre la production de nouveaux vaccins et médicaments beaucoup plus rapidement, la nouvelle technique leur permet d’être produits en masse beaucoup plus rapidement. sont fabriqués à partir de virus cultivés dans des œufs de poule ou des cellules de mammifères, les vaccins à ARNm peuvent être produits synthétiquement à partir de modèles d’ADN en laboratoire, ce qui signifie qu’aucun virus n’est requis.Des essais cliniques ont été réalisés ou sont en cours sur des vaccins à ARNm pour la grippe, l’herpès, le VIH -1, la rage et les virus Zika.Pendant ce temps, plus de 50 essais cliniques sont en cours pour des vaccins à ARN dans un certain nombre de cancers, y compris le cancer du sang, du mélanome, du cerveau et de la prostate.Large des possibilités de traitement Au-delà, la plateforme pourrait fournir des traitements pour toute une gamme d’autres maux en incitant le corps à produire toutes les protéines qui contribuent à le défendre contre la maladie par l’injection de la souche appropriée sd d’ARN. «Je suis très, très enthousiasmé par cette technologie. Cette approche change la donne, non seulement pour les vaccins, mais pour beaucoup d’autres choses », a déclaré le professeur Harris Makatsoris du King’s College de Londres, qui travaille sur une nouvelle technologie pour produire en masse des vaccins à ARN.« Je peux voir des traitements pour les maladies rares, les cancers , les maladies cardiaques, les maladies héréditaires – en tant que médecine avancée, je pense que cela va changer la donne. Cette pandémie a été terrible, mais elle a été un terrain d’essai pour cette technologie », a-t-il déclaré. Usine de vaccins dans une boîte Une «usine de vaccins dans une boîte» pouvant produire 600 doses par minute pourrait être mise à la disposition des hôpitaux et des médecins généralistes dans un délai de trois ans. Des scientifiques du King’s College de Londres ont démontré que la technologie fonctionne dans le laboratoire. Ils vont maintenant effectuer d’autres tests et chercher à transformer leur technologie en une machine de bureau capable de produire des vaccins sur place. «Nous avons montré que cela fonctionne – nous savons que nous pouvons obtenir de l’ARN, a déclaré le professeur Harris Makatsoris, du King’s College de Londres. L’usine produira deux nouvelles classes de vaccins. Ceux-ci activent le système immunitaire en utilisant du matériel génétique connu sous le nom d’ARN et comprennent les vaccins Pfizer et Moderna pour Covid qui se sont révélés très efficaces. La technologie utilise la chimie en flux qui recrée les mécanismes dans le corps pour produire tout type de molécule de vaccin à ARN – et une fois qu’elle est opérationnelle, le professeur Makatsoris espère qu’elle pourra être utilisée pour produire 36000 doses par heure.Professeur Raffaella Ocone, membre de la Royal Academy of Engineering, a déclaré que le dispositif «pourrait faire une énorme différence dans la vitesse à laquelle cela peut être fait et la facilité d’accès aux vaccins vitaux.» La Royal Academy of Engineering présente l’usine dans une boîte technologie dans son nouveau musée virtuel sur Google Arts and Culture.

