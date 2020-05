Peyton Reed d’Ant-Man réalisera – / Film

La journée Star Wars a été mouvementée malgré la pandémie mondiale, et la journée n’est pas encore terminée – Peyton Reed, le directeur de L’homme fourmi et Ant-Man et la guêpe, a révélé qu’il allait être l’un des administrateurs de Le Mandalorien saison 2 sur Disney +. Voir sa photo de l’ensemble ci-dessous.

Que le quatrième soit avec vous – et aussi avec Peyton Reed, car le cinéaste se dirige vers une galaxie très, très loin quand Le Mandalorien la saison 2 tombe sur Disney + plus tard cet automne.

Je ne sais pas comment L’homme fourmi les films tomberaient sur un classement général actuel des films MCU pour vous, mais j’ai apprécié Ant-Man et la guêpe plus que la plupart, et je pense que Reed est un réalisateur solide. Il a montré une forte affinité pour la comédie tout au long de ses efforts de réalisation jusqu’à présent, alors peut-être qu’il finira par diriger l’épisode le plus drôle de Le Mandalorien encore. (Pas que le personnage ultra-sérieux de Pedro Pascal permette vraiment beaucoup d’humour ouvert, mais on ne sait jamais.) Il a également été un grand fan de Star Wars dès le premier jour – il a écrit un script de suite du film original bien avant de savoir ce qui allait se passer. dans L’empire contre-attaque, et vous pouvez le lire au bas de ce lien.

Peyton Reed sera le troisième ancien de Marvel Studios à se placer derrière la caméra pour Le Mandalorien que nous connaissons. Thor: RagnarokTaika Waititi a dirigé la finale de la saison 1, et a été confirmée tôt ce matin pour co-écrire et diriger un nouveau théâtre Guerres des étoiles long métrage. Et bien sûr, Homme de ferJon Favreau est le cerveau derrière toute la série; il n’a pas réalisé un épisode dans la première saison, mais le fera dans la deuxième saison.

Pouvons-nous lire quoi que ce soit sur l’état du casque de Mando sur cette photo? Est-ce plus endommagé au combat que d’habitude? Peut-être carbonisé ou brûlé d’une manière ou d’une autre? Ou est-ce juste très sale? Quoi qu’il en soit, il semble que notre ancien chasseur de primes se retrouve dans un autre tas de problèmes dans la saison 2.

Autre Le Mandalorien les directeurs de la saison 2 incluent des anciens combattants de retour comme DopeRick Famuyiwa et The Clone Wars le gourou Dave Filoni, ainsi que Carl Weathers, qui incarne le chef de guilde des chasseurs de primes Greef Karga dans la série. Le Mandalorien la saison 2 devrait faire ses débuts sur Disney + dans le courant de Automne 2020et la saison 3 est déjà en préparation.

