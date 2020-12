« Peut-être que j’étais trop jeune alors »

Lukas Podolski n’a jamais vraiment pu s’affirmer au Bayern Munich. Le Kölsche Jung regrette son déménagement vers l’Isar – contrairement à un autre transfert – mais pas.

« Peut-être étais-je trop jeune à l’époque pour comprendre ce qu’est le Bayern Munich, ce que le Bayern Munich signifie, puis passer à l’étape suivante », a déclaré l’ancien international allemand sur le podcast. Loupe avec … par Toni et Felix Kroos. « Vous connaissez le Bayern Munich. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire beaucoup d’erreurs, vous devez toujours performer. »

Podolski est passé du 1. FC Köln aux champions du record à l’âge de 21 ans, mais n’a jamais vraiment pu s’y affirmer, même si le joueur de 35 ans voit les choses un peu différemment. «Beaucoup disent: ‘Il a échoué là-bas maintenant.’ Je ne vois pas les choses de cette façon », a déclaré l’attaquant, qui est retourné dans son club natal de Cologne trois ans plus tard.

Enfin, Podolski peut voir beaucoup de bonnes choses sur son passage au Bayern. « Le temps passé au Bayern a été très utile. J’ai fait connaissance avec beaucoup de monde, j’ai quitté mon environnement à Cologne. C’est la première fois que je suis loin de chez mes parents. »

De nombreux observateurs ont vu le retour à Cologne comme un pas en arrière. Ici aussi, Podolski n’est pas d’accord, arguant que trois ans plus tard, il a déménagé à Arsenal, un des meilleurs clubs européens.

Lukas Podolski regrette un accord de prêt avec l’Inter Milan

Le prince de Cologne a également joué à Arsenal pendant trois bonnes années avant d’être attribué à l’Inter Milan à l’hiver 2015. Pour Poldi, c’était une situation qu’il ne voulait plus vivre comme ça. « Je n’emprunterais plus. Tu vas quelque part au milieu d’une saison et tu dois travailler là-bas. » L’attaquant a disputé 18 matchs avec les Nerrazzuri et n’a marqué qu’un seul but.

« Ce n’était pas une bonne étape, mais c’était aussi une expérience de se rendre compte qu’une telle entreprise de location n’est rien pour vous », a déclaré Podolski, essayant de tirer le positif de cet intermède. « Alors tu le sais aussi pour les dernières stations. »

Après le fiasco de l’Inter, Podolski a joué pour Galatasaray en Turquie pendant les deux années suivantes, avant que l’ex-international Vissel Kobe ne rejoigne au Japon. L’attaquant est maintenant de retour en Turquie et poursuit les buts d’Antalyaspor. L’Allemand a frappé la marque deux fois en dix matchs jusqu’à présent.