Peuple de la vieille Irlande en photographies rares, 1885-1925

Maison Gelas Armagnac Gelas - 1904 à 1925 - 1925 - 70cl

Le Bas-Armagnac produit des eaux-de-vie délicates et racées. La Maison Gelas les élèvent avec soin dans des fûts de chêne et préserve leur authenticité, sans les farder au moment de la mise en bouteille. Des millésimes rares et exceptionnels, des bouteilles de collection.Ces millésimes sont rares et