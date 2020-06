Peugeot 308 restylée 2020 : Comparez le prix qui est déjà dévoilé

La Peugeot 308 débarque avec des finitions époustouflantes et une série spéciale inédite alias Roadtrip. La semaine dernière, la fameuse bagnole a déjà fait découvrir ses prix, un peu augmentés mais avec de nouveaux équipements incontournables.

Malgré les changements et les modifications, la 308 restylée a eu quand même une inflation élevée. Avec le même trois-cylindres essence 1.2 PureTech 110, les tarifs passent de 21 650 euros à 24 300 euros minimum. Cette augmentation est pourtant beaucoup plus modérée car cette version compacte abandonne les fonctionnalités de Base Access (Accès de base) moins populaires. Depuis lors, la gamme démarre au niveau Active : en plus de l’écran tactile de 7 pouces, la gamme reçoit immédiatement un nouveau compteur numérique de 10 pouces à la place des anciens compteurs en broches. La nouvelle Peugeot comporte également de la climatisation automatique en double zone et de l’aide de jantes alliage 16 pouces.

Le prix de la Peugeot 308 est plus abordable que celui de la Golf 8

La MéganeTCe 115 a récemment été repensé de manière plus visible, elle est accessible à partir de 22 000 euros, juste avec une radio basique et une climatisation manuelle. Pour la finition un peu plus différente, c’est à partir de 24 200 euros. Quant à la Golf 8, préparez un budget supérieur à 27 540 euros si vous la voudriez en mode mieux équipée. Ce prix équivaut au tarif d’une 308 PureTech 130 Allure.

Break 308 SW ? 950 euros de plus svp !

Pour les amateurs du Break 308 SW, vous devez encore payer un supplément de 950 euros. Le prix de la version PureTech 110 Active est de 25 250 euros, tandis que le Renault Mégane Zen la moins chère est de 25 200 euros.