« Peu d’équipes ont réussi à le faire en Europe »

Rapid a raté Hartberg pour marquer des points sur Salzbourg. Les Bulls ont donné une avance de deux buts et Sturm a perdu après deux relégations contre LASK.

L’entraîneur rapide Dietmar Kühbauer a vu sa « chute », Jesse Marsch se réjouit de la « lutte » contre Rapid. Sturm lutte avec la «sur-motivation» qui a mené aux deux cartons jaune-rouge. Les votes pour la journée (via Ciel).

Red Bull Salzburg – Wolfsberger AC 2-2

Andreas Ulmer (capitaine de Salzbourg): « Nous avons vraiment commencé le match, nous menions déjà 2-0 et nous l’avons remis. C’est amer pour nous. Le championnat reste passionnant. »

Jesse Marsch (entraîneur de Salzbourg): « Nous avons bien joué et mérité de prendre la tête. Mais ce n’était pas encore fini. Chaque équipe est très fatiguée en ce moment. Nous avons fait des erreurs avec et contre le ballon. Mais nous aurions quand même dû gagner les deux matchs contre le WAC. « Nous avons perdu des points, mais nous sommes toujours dans une excellente situation. Nous nous concentrons sur le front et nous concentrons pleinement sur mercredi (contre Rapid, note). Ce sera un vrai combat. Tout est une question de mentalité. » Nous devons être mentalement frais et prêts, bien que presque tout le monde soit fatigué maintenant, mais nous n’avons pas le temps pour cela pour le moment. «

Ferdinand Feldhofer (formateur WAC): « Je suis extrêmement fier de l’équipe. Revenir contre Salzbourg comme ça n’est pas normal. Ces deux points contre Salzbourg seront toujours très importants pour les derniers matchs. Peu d’équipes en Europe ont réussi en quatre jours contre Salzbourg. Nous avons bien commencé le match, même si nous n’avons pas utilisé d’accessoires, nous avons trouvé des occasions, concédé le but que nous ne pouvions pas récupérer et avions peu d’accès en seconde période, alors Kofler nous a gardés dans le match « Mais je crois toujours en mes camarades et je savais qu’une seule situation était suffisante. Nous avons maintenant quatre finales européennes. »

SK Rapid – Hartberg 0: 1

Stefan Schwab (capitaine rapide): « Nous étions trop inefficaces. Hartberg l’a rendu intelligent. Nous aurions dû obtenir au moins un point ou même une victoire. »

Maximilian Ullmann (joueur rapide): « Aujourd’hui, nous devons nous l’attribuer. J’ai levé les yeux, je n’ai vu aucun de mes coéquipiers et je voulais me retourner. C’est arrivé. Vous ne le savez pas vraiment de moi. »

Dietmar Kühbauer (entraîneur rapide): « Nous sommes déçus, le match peut être classé comme une chute. Nous aurions pu et dû décider du match en première mi-temps, puis nous avons obtenu le but d’une erreur qui peut toujours arriver, puis nous l’avons à nouveau immédiatement après la pause. » Nous devons nous saisir du nez et penser au prochain adversaire (note: Salzbourg mercredi). Nous avons perdu le match en équipe. Nous avons bien joué jusqu’au dernier tiers, mais quand le filet n’était pas rien ne sert, tout ne sert à rien. Nous aurions pu réduire la distance jusqu’à Salzbourg, mais je pense toujours que Salzbourg a la meilleure équipe d’Autriche. «

Markus Schopp (formateur Hartberg): « Je suis vraiment fier des garçons, vous avez vu une équipe aujourd’hui qui a tout investi jusqu’à la dernière seconde pour prendre trois points. Nous avons très bien commencé, puis nous avons perdu un peu de l’adhérence. Rapid est devenu plus fort et l’a eu Une ou deux chances. Le moment clé a été notre objectif, ce qui signifie que nous étions dans le rôle opposé par rapport à mercredi (note: 0: 1). Ensuite, Rapid a été forcé de faire quelque chose. Nous avons défendu courageusement et aurions pu utiliser des options de commutation. L’équipe s’est sacrifiée jusqu’au bout et a ainsi mérité les trois points, mais nous avons été meilleurs dans de nombreux domaines mercredi qu’aujourd’hui. «

René Swete (gardien de Hartberg): « Ce n’était pas notre meilleur match. Nous n’avons pas joué notre place correctement. Il y a trois points importants. Je ne m’entends plus quand je dis, regardez de match en match. Mais nous devons le faire tous les trois jours Déchirez-vous le cul, peut-être qu’il y a quelque chose là-dedans. «

SK Sturm – LASK 0: 2

Lukas Jäger (défenseur des tempêtes): « Le LASK n’était pas si fort aujourd’hui, il y en aurait eu beaucoup là-dedans. Nous avons déjà reçu trop de cartons jaune-rouge dans le groupe maître. »

Nikon El Maestro (Sturm-Trainer, représentation du Nestor El Maestro bloqué): « Une défaite amère pour nous. Avec onze contre onze, beaucoup aurait été possible. Nous avons été affaiblis par une pénalité inutile et par des cartons jaunes-rouges inutiles, mais nous avons encore eu une énorme chance d’égaliser. Mis à part les cartons, j’ai peu à blâmer pour l’équipe. « Les cartes étaient légitimes, il y avait peut-être une motivation excessive. Nous devons gagner des matchs rapidement pour rester à portée de Hartberg. Nous avons le match à domicile contre Hartberg au dernier tour. »

Valerien Ismael (formateur LASK): « Nous voulions obtenir les trois points, nous avons atteint l’objectif. Nous avons joué à zéro et bien commencé la deuxième moitié du groupe de championnat, même si ce n’était pas notre meilleur match aujourd’hui. Maintenant, le match de Hartberg est plein de concentration. Il y a certains joueurs battus, on peut voir le rythme violent et la fatigue. Mais je suis positif, à cause des victoires il y a aussi du jeu. «

Christian Ramsebner (défenseur LASK): « Ce fut une performance stable. Nous vivons de processus qui peuvent avoir été perdus dans cette longue pause. »

Table en Bundesliga après 28 jours de match

espace société Sp S U N portes Diff Points 1. Red Bull Salzburg 28 18e 8e 2e 92:30 62 38 2e Vienne rapide 28 15 7 6 55:30 25 32 3e LASK Linz 28 19e 4e 5 61:29 32 28 * 4e WAC 28 12e 8e 8e 60:39 21e 25e 5. TSV Hartberg 28 11 5 12e 44:62 -18 23 ** 6. SK Sturm Graz 28 10e 5 13 41:46 -5 19e

* = Déduction de 6 points en raison d’un entraînement d’équipe interdit

** = alignement en cas d’égalité (en raison de l’arrondissement après le tour de base)