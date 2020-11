Petit phoque Kerlon – le prochain Ronaldinho vaincu par des blessures

Il préférait dribbler le ballon avec sa tête et était considéré comme le prochain Ronaldinho. En 2008, l’Inter Milan a signé le joueur de 20 ans, il n’a jamais joué un match pour les Nerazzurri. À 29 ans, il met fin à sa carrière après un passage en Slovaquie.

Le ballon vola doucement sur son front. Et puis au poteau: Nez vers le ciel, un œil sur la balle, qui vole de votre front à un rythme régulier, un œil sur le terrain. Et ainsi passé tous les adversaires. Lorsque le ballon est en l’air, il ne peut pas être basculé de votre pied.

Une façon de jouer comme un style de vie, un manifeste de non-conformisme dans un jeu de machines. Mais si vous vous souvenez encore de Kerlon Moura Souza, dit « Foquinha », le petit sceau, c’est principalement à cause de cette façon bizarre de porter le ballon dans la surface de réparation. Le tour du phoque, le dribble avec le ballon sur la tête.

Au moment où Kerlon est entré sur la scène du football, nous étions déjà à l’ère de YouTube. Le football est lentement devenu un spectacle. Avant même que Kerlon, né à Ipatinga au Brésil en 1988, arrive en Europe à l’âge de 20 ans, sa réputation l’a précédé grâce aux vidéos – et l’a amené à l’Inter Milan. Mais aussi vite que la star de Kerlon est montée, elle a brûlé à nouveau, jusqu’à la fin de sa carrière à 29 ans.

Ils sont comme des météores. Ces joueurs qui promettent de désactiver le monde de ses gonds, mais qui sont ensuite écrasés par le monde. Des joueurs comme Freddy Adu, qui a fait ses débuts en MLS à 14 ans et a maintenant signé un autre contrat quelque part en troisième division suédoise à 31 ans. Des joueurs comme Fabio Paim, qui aurait été meilleur que Cristiano Ronaldo dans la jeunesse du Sporting Lisbonne et qui a récemment joué pour la deuxième équipe d’un club portugais de deuxième division.

Kerlon: Avec lui sur la place, le cirque était en ville

Ou Kerlon, qui était considéré comme le prochain Ronaldinho, car il pouvait gérer le ballon entre ses pieds, encore mieux que le ballon au-dessus de sa tête. En 2005, Fantasista ne mesure même pas 1,70 mètre de haut a fait ses débuts à Cruzeiro. Et immédiatement le spectacle a commencé. Kerlon dribblait, Kerlon posa doucement le ballon sur sa tête, Kerlon passa devant l’adversaire. Encore et encore. Si le ballon est en équilibre sur la tête d’un joueur qui ne mesure même pas 1,70, le ballon peut difficilement lui être retiré. Et ça a l’air spectaculaire. Quand Kerlon était sur la place, le cirque était en ville.

C’est juste stupide que le 16 septembre 2007, il ait pensé que ce serait une bonne idée de montrer son tour dans le derby contre l’Atletico Mineiro. Après tout, il le pratiquait depuis l’âge de neuf ans et le sceau était devenu une seconde nature pour lui. « Mon père m’a encouragé à le faire. J’ai été capable de très bien tenir le ballon et j’ai commencé à le contrôler avec ma tête. Nous l’avons pratiqué jusqu’à ce que le pli vienne automatiquement », a déclaré Kerlon.

Mais cette fois: Aïe. Mauvaise idée. L’arrière de l’Atletico, Dyego Coelho, ne voulait pas être humilié par le petit phoque, il a utilisé la seule arme vraiment efficace contre le dribble du phoque: moitié avec son épaule, moitié avec son coude, il a renversé Kerlon. Coelho a été banni pendant quatre mois, mais Kerlon n’a jamais été le même. «C’est le moment qui a changé ma vie», se souvient Kerlon sur Instagram.

Il était désormais également considéré comme le joueur qui voulait humilier ses adversaires, quel qu’en soit le prix. Qui préfère jouer des pièces de cirque plutôt que de devenir le prochain Ronaldinho. Mais « il n’a jamais été question d’humilier mes adversaires. Pour moi, c’était la façon dont je me déplaçais sur le terrain », a déclaré Kerlon, qui était de plus en plus souvent encrassé et à un moment donné de moins en moins parce que son corps ne jouait plus et il était toujours blessé.

Kerlon: Mino Raiola l’a amené à l’Inter blessé

Même lorsque le phénomène YouTube Kerlon est devenu professionnel en Serie A en 2008, il a pris un chef-d’œuvre de son agent Mino Raiola. Quelques mois avant de signer pour l’Inter, Kerlon s’était déchiré son ligament croisé. L’Inter Milan comptait également trop d’étrangers non européens dans son équipe à l’époque.

Et pourtant, ils ont payé 1,3 million d’euros de frais de transfert pour le milieu de terrain défaillant, qu’ils ont immédiatement garé à Chievo Verona. C’était l’époque où la copropriété de joueurs était courante en Italie.

Kerlon n’a joué que quatre matchs pour Chievo. À l’Inter, il avait plus tard besoin de jumelles pour voir la pelouse. Dans la super équipe de Jose Mourinho, la compétition était tout simplement trop grande. Et puis le jeune professionnel a vite rattrapé les coups du sort. La prochaine déchirure du ligament croisé en 2009, et en 2010 la cheville a été cassée.

L’Inter l’a prêté à l’Ajax Amsterdam, où il n’a été autorisé à jouer que pour la deuxième équipe, mais au moins formé avec Luis Suarez et Christian Eriksen. En janvier 2011, le petit phoque est retourné au Brésil, l’Inter l’a prêté à Parana. Des étoiles au sol dur de la réalité.

Mais cela ne fait qu’empirer: l’Inter a résilié le contrat, Kerlon a commencé sa tournée mondiale personnelle qui l’a emmené au Brésil, au Japon, aux États-Unis, à Malte et de nouveau au Brésil. Plus récemment, il a disputé quatre matchs en Slovaquie pour le Spartak Trnava en 2016/2017. Puis, à seulement 29 ans, Foquinha, qui allait devenir le prochain Ronaldinho, est officiellement devenu un ex-professionnel.

Kerlon: Six chirurgies du genou et deux de la cheville

« J’ai eu des moments de grande tristesse, avec tant de blessures et beaucoup de suspicion » – a-t-il expliqué en annonçant sa décision – « Je me suis battu, j’ai essayé. Bien que j’aie subi six opérations au genou et deux à la cheville, j’ai toujours essayer de faire ce que j’aime le plus: jouer au football. «

Il est fier de son tour de sceau jusqu’au bout: « Mon père et moi avons créé quelque chose d’unique. Les blessures m’ont vaincu, mais je suis heureux parce que j’ai pu vivre les moments que seul le football peut offrir. »

Aujourd’hui, le petit phoque vit aux États-Unis, travaille comme conseiller des joueurs et comme entraîneur dans sa propre école de football. Dans les armoiries de l’académie « FK Brazilian Soccer »: un sceau avec une balle sur le nez. Quoi d’autre?

Les étapes de carrière de Kerlon