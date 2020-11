Peter Zulj remplace Florian Grillitsch

FHB Pantalon de travail slim pour homme FLORIAN FHB

Un pantalon de travail homme slim qui allie confort, modernité, résistance, fonctionnalités et protection. Ce pantalon FHB est équipé de poches genoux et de nombreuses poches pratiques, d'une ceinture stretch et rehaussée, d'un triangle d'aisance à l'entrejambe et de bandes réfléchissantes aux mollets. Un