Peter V’landys révèle les plans de NRL pour honorer les agents de santé COVID-19 dans la série State of Origin

Une série de trois matchs State of Origin se tiendra à la fin de l’année dans l’espoir que le LNR puisse récompenser les agents de santé et attirer une foule sûre.

Bien qu’une structure de compétition soit encore inconnue, le président de l’ARLC, Peter V’landys, a confirmé que la LNR déplacera son plus gros fileur d’argent à la fin de la saison.

Alors que les taux d’infection par les coronavirus continuent de baisser en Australie, maintenir Origin après la grande finale donne au LNR la meilleure chance possible d’avoir une foule.

Bien qu’il puisse s’agir d’une foule différente de la normale, V’landys a déclaré que la LNR cherchait des moyens innovants de récompenser les agents de santé et potentiellement de permettre aux fans de s’isoler avant de venir aux matchs.

Peter V’landys veut rendre hommage aux agents de santé qui ont combattu la crise COVID-19 en Australie (Getty)

« Nous n’avons peut-être pas des foules d’un État d’origine normal, mais une foule limitée avec des distanciations sociales, et nous avons quelques idées pour récompenser les secouristes », a-t-il déclaré samedi à Triple M.

Queensland contre Nouvelle Galles du Sud State of Origin 2020: Round 1 Adelaide Oval – Mercredi 3 juin, 10 h 10 Nouvelle Galles du Sud contre Queensland State of Origin 2020: Round 2 Stade ANZ – Dimanche 21 juin, 9h50 Faites glisser pour voir plus

« Cela venait d’une des chaînes de télévision, ce qui, je pense, est une très bonne idée.

« Il y en a un autre où nous mettons les gens sur une application et si vous êtes un partisan très hardcore et que vous pouvez rester à la maison pendant 14 jours et vous isoler et que nous vous suivons sur l’application, vous pouvez aller au jeu. »

« Il y a quelques choses que nous pouvons faire pendant cette période.

« C’est aussi l’intégrité et l’authenticité de la compétition. »

Brad Fittler’s Blues visera à gagner trois séries consécutives d’affilée cette année (AAP)

V’landys a déclaré que l’intégrité de la compétition est également une considération.

Avec moins de rondes que la normale, V’landys a déclaré que les clubs avec des joueurs d’origine seraient désavantagés de remporter le premier rang de la LNR s’ils passaient des semaines sans leurs stars à la mi-saison.

« Parce qu’il y aura moins de tours qui seront joués, peu importe où nous atterrirons sur les tours, il y en aura toujours moins que les années précédentes », a déclaré V’landys.

« Vous voulez quitter la liste des joueurs pour que les clubs puissent participer à la phase finale. »

Le LNR espère finaliser la structure de la compétition avec les diffuseurs au début de la semaine prochaine.

