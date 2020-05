Peter V’landys réplique aux critiques de l’AFL, commente « mal informé »

Le président de la Commission ARL, Peter V’landys, a riposté à la communauté AFL suite aux critiques entourant l’empressement du NRL à retourner sur le terrain au milieu de la pandémie de coronavirus.

Les 16 équipes de la LNR subiront une séance de biosécurité aujourd’hui et commenceront à s’entraîner cette semaine alors que la compétition se prépare pour une relance de la saison le 28 mai.

La volonté du LNR de revenir si vite est passée au microscope avec un certain nombre de chiffres clés de l’AFL remettant en cause le motif du jeu.

Le président de Collingwood Magpies, Eddie McGuire, a critiqué V’landys la semaine dernière, déclarant que « l’AFL veut faire preuve de leadership social, elle ne veut pas être comme les LNR, donnant naissance à différentes idées, nous allons être des citoyens modèles ».

Le président de Collingwood, Eddie McGuire. (L’âge)

Répondant à la réaction brutale qu’il a reçue de l’État du sud, V’landys a admis que les attaques contre lui ne sont pas nouvelles mais ont été plutôt « mal informées » dans ce cas.

« Je suis habitué à ce genre de rhétorique de Victoria, ce n’est pas nouveau pour moi », a déclaré V’landys au Herald Sun.

« Nous nous sommes fixés un défi et une date butoir. Tout le monde a pris du retard dans le monde de la ligue de rugby et si nous y parvenons, c’est une réussite du jeu lui-même. »

« Donc, ces gens (au sein de l’AFL) auraient vraiment dû se concentrer sur leur propre entreprise et leurs propres activités sans faire de commentaires mal informés sur quelque chose dont ils ne savent rien. »

Peter V’landys (Getty)

La chroniqueuse de l’AFL, Caroline Wilson, est revenue en mars peu de temps après la fermeture des compétitions par les deux codes, a critiqué V’Landys pour avoir demandé au gouvernement une aide financière.

« A un moment où les gens tombent malades, potentiellement mourants, les entreprises tombent en panne et les gens perdent leur emploi, ouvrir la conversation en exigeant des fonds publics a fait preuve d’un manque de grâce », a-t-elle déclaré.

« Votre comportement m’a rappelé ces marchands de panique égoïstes qui ont dépouillé les rayons des supermarchés et ont souligné le moût de la réponse de l’Australie à ce fléau. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les associations sportives victoriennes croient qu’elles peuvent faire du sport mieux que la Nouvelle-Galles du Sud, V’landys a déclaré: «Je me suis souvent posé des problèmes sur cette question, alors je devrais peut-être simplement laisser celle-ci tranquille. Je suis déjà le Non .1 jeu de fléchettes là-bas, vous ne pouvez pas aller plus haut.

Caroline Wilson vise Peter V’landys. (Getty)

« Écoutez, j’ai trouvé une partie de la rhétorique alarmiste décevante parce que lorsque nous avons arrêté la compétition, le taux d’infection était de 25%. »

« Au cours des 18 derniers jours, il a été inférieur à 1% en Nouvelle-Galles du Sud.

«Nous nous sommes fixés une date cible et nous allions attendre, au cours de ces huit semaines, pour voir si ce taux d’infection continuait de baisser.

« Lorsque ces personnes (chiffres de l’AFL) faisaient des commentaires, elles étaient mal informées parce qu’elles faisaient vraiment les commentaires comme si cela se produisait ce jour – mais cela ne se produisait pas ce jour-là – cela se produisait le 28 mai. Et comme les gens l’ont déjà vu, les choses changent.

Damien Hardwick entraîneur des Tigers (AAP)

Pour défendre le président de la Commission ARL, l’entraîneur du Premier ministre de Richmond, Damien Hardwick, a applaudi le leadership de V’landys le mois dernier.

« J’applaudis vraiment la LNR pour son leadership ambitieux qui donne une date (28 mai) », a déclaré Hardwick.

« J’adore une carotte pour ainsi dire, j’aime une date avec laquelle travailler.

« Je pense que l’aspect le plus difficile pour nous (AFL) en tant qu’entraîneurs et joueurs en ce moment est que nous n’avons pas de date, donc la motivation du moment où commencer votre entraînement pour vous préparer à cette date. »