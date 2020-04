Le président de la Commission ARL, Peter V’landys, a ouvert des négociations « brutales » avec le patron de Nine Hugh Marks alors que la LNR conclut un accord de diffusion avec le réseau.

V’landys a participé à plusieurs réunions avec Marks and Nine ainsi que le diffuseur de télévision payante de la LNR, Fox Sports, ces dernières semaines, et a révélé que Nine était toujours bel et bien engagé dans la ligue de rugby.

« Brutal, il (Hugh Marks) est un négociateur très dur », a déclaré V’landys à Nine News quand on lui a demandé comment se déroulaient les négociations de diffusion aujourd’hui.

« Channel Nine s’engage pour la ligue de rugby (pour) les années à venir.

V’landys a souhaité plein succès à Greenberg dans ses futures entreprises après son départ du poste de PDG de NRL (Getty)

« Nous sommes proches (d’un nouvel accord), il est très important que Channel Nine et Fox aient leur mot à dire dans la structure de la concurrence. Nous espérons donc être à quelques jours (d’un nouveau modèle de financement). »

V’landys s’est également ouvert sur la démission de l’ancien PDG de NRL, Todd Greenberg, révélant que la décision de Greenberg avait été prise mutuellement.

« Nous avons progressé, nous avons tous deux convenu qu’il était temps pour lui de chercher d’autres opportunités et nous lui souhaitons juste le meilleur », a-t-il déclaré.

« Comme je l’ai dit, nous avons avancé et j’espère que le public de la ligue de rugby va de l’avant et qu’il est resté seul avec sa famille. »