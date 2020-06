Peter V’landys dit que la LNR pourrait chercher à réduire le nombre de fois où les arbitres peuvent aller au bunker

Le président de la commission ARL, Peter V’landys, a révélé que la LNR pourrait chercher à réduire le nombre de fois où les arbitres peuvent se rendre au bunker afin d’accélérer le match.

V’landys a admis que l’objectif principal de la LNR était d’accélérer le jeu afin d’en faire un spectacle plus divertissant pour les fans, et a expliqué comment se rendre au bunker après la plupart des essais est ce qui retarde généralement le plus les matchs.

En tant que méthode potentielle pour accélérer le jeu, V’landys a déclaré que la LNR pourrait potentiellement ajouter un défi de capitaine supplémentaire pour chaque camp.

« Une chose que nous voulions faire était de nous assurer que le fan ne se sentait jamais arraché et il y a eu des cas dans les jeux où une petite erreur a changé la structure du jeu », a-t-il déclaré 100% Footy.

«C’était le défi du capitaine. Lorsque nous avons fait le sondage auprès des fans, les deux choses qu’ils voulaient étaient le défi du capitaine et le seul arbitre.

« Le défi du capitaine a toujours été conçu pour aller à un autre niveau et réduire l’accent mis sur le bunker. »

V’landys a déclaré qu’après consultation d’un certain nombre de joueurs, le défi du capitaine pourrait remplacer le nombre de fois que l’arbitre peut envoyer des essais au bunker dans l’espoir d’accélérer le jeu.

« L’année prochaine, nous pourrions envisager de relever deux défis de capitaine, et l’arbitre ne pourra pas tout prendre jusqu’au bunker », a-t-il déclaré.

« Cela peut accélérer le jeu encore plus parce que les joueurs que nous avons consultés pensent que là où le retard est lorsqu’une équipe marque un essai et qu’elle se rend immédiatement au bunker.

« C’est là que se situe le retard. Si nous pouvons arrêter cela à l’avenir en ayant un défi de capitaine, nous le verrons.

« Peut-être qu’il y a deux défis de capitaine et que l’arbitre obtient un joker pour se rendre au bunker, et les joueurs pensent que cela accélérera considérablement le jeu. »

V’landys a également souligné que le LNR devait continuer de se concentrer sur le fait d’être moins robotique.

« Mon objectif est un football fluide et divertissant », a-t-il déclaré.

« Lorsque nous menions les négociations sur la diffusion, il m’est apparu haut et fort que nous devions cesser d’être robotiques et prévisibles, et nous devions apporter une certaine imprévisibilité au jeu. Sans cela, nos notes baissent, comme ou non.

« Les gens ont tellement d’argent à dépenser pour le divertissement et nous sommes dans l’industrie du divertissement.

« Vous devez vous divertir, si vous ne divertissez pas, ils prendront leur argent et iront à une autre forme de divertissement.

« Je pense que les changements de règles ont fonctionné, je pense que les arbitres se sont levés et ils ont fait un excellent travail.

« Je pense que les personnes qui ont le plus profité de la levée sont les joueurs. Tout le mérite revient aux joueurs et aux arbitres pour avoir accepté les changements de règles et faire de leur mieux avec. »