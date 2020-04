Peter V’landys dit que la LNR déterminera la structure de la saison 2020, pas les diffuseurs

Le président de la Commission ARL, Peter V’landys, a confirmé que la LNR aura le dernier mot sur une nouvelle structure de compétition alors que le match se rapproche du 28 mai.

Après des semaines de négociations, les chaînes de télévision Channel Nine et Foxtel n’ont pas réussi à s’entendre vendredi avec la NRL sur la structure et la durée de la nouvelle saison.

Cependant, V’landys a déclaré à Triple M samedi que la LNR prendrait la décision ultime après avoir tenu compte de ses opinions par respect.

« La décision sur la structure de la concurrence est entièrement du LNR, cependant, lorsque vous avez deux partenaires importants pour fournir 70 à 80% de vos revenus, vous devez certainement vous engager avec eux et vous devez essayer de les satisfaire autant que vous peut « , a déclaré V’landys.

« Ce n’est pas seulement pour le moment, c’est bien dans le futur.

Peter V’landys dit que la LNR décidera uniquement de la structure de la compétition pour cette saison (Getty)

« Ils seront nos principaux partenaires et en tant que bon partenaire, vous vous asseyez et vous les écoutez.

« Mais en fin de compte, la décision appartient à la LNR et nous prendrons cette décision en consultation avec les joueurs et les clubs. »

Il est entendu que la saison comprendra plus de 17 manches, Nine préférant une saison plus courte pour éviter un affrontement avec la Coupe du monde T20 à la fin de l’année.

Cependant, Cricket Australia a indiqué que le sort du tournoi pourrait ne pas être connu avant août.

En public, les négociations sont apparues difficiles, Nine ayant publié une déclaration qualifiant la date de redémarrage de la LNR du 28 mai « prématurée », un jour avant d’accepter de reconnaître la date proposée.

Le statut de la Coupe du monde T20 aura un impact majeur sur l’aspect final de la saison 2020 de la LNR (Getty)

Vendredi matin, V’landys a riposté à l’émission télévisée de Channel Nine, appelant la « rhétorique alarmiste », mais samedi il a tenté d’apaiser la conversation publique.

« Pour être juste envers (Neuf PDG) Hugh (Marks), et il a fait face à des critiques injustifiées », a déclaré V’landys.

« Il respecte toujours que nous prenions la décision finale.

« Il acceptera quelle décision nous ne prendrons aucun problème. Channel Nine diffusera toutes les décisions que nous prendrons.

« Mais en tant que partenaire de diffusion et élément essentiel de notre jeu, vous devez respecter leurs opinions et vous devez tenir compte de leurs opinions.

« Ils dirigent une opération commerciale assez sérieuse. Leurs revenus sont considérablement en baisse à cause du virus.

Le président de l’ARLC, Peter V’landys, est convaincu que les réunions avec Nine se sont tenues de bonne foi (Getty)

« Un bon partenaire aide un autre partenaire à ce moment-là. Nous respectons les partenaires de diffusion.

« Mais, le moment est venu de prendre une décision. Nous avons eu diverses réunions, nous avons écouté.

« Les réunions se sont toutes tenues de très bonne foi, de bonne humeur.

« Il n’y a jamais eu d’argument. Je ne pense donc pas qu’il y aura de problème dans les décisions que prendra la LNR.

« Les radiodiffuseurs seront là et prêts et prêts à partir. »

Le financement de la saison 2020 de la LNR doit également être réparti entre les diffuseurs.

C’est un accord important à conclure alors que les clubs attendent la confirmation de leurs subventions – et les joueurs leur salaire – avant un retour à l’entraînement le 4 mai.

©AAP2020