Peter V’landys dénonce des arbitres « ridicules » après le conflit de la Fair Work Commission

Peter Thomas Roth Après-shampoing méga riche de Peter Thomas Roth (250ml)

Nourrissez et protéger vos cheveux pour les garder en bonne santé avec cet après-shampoing méga riche de Peter Thomas Roth. Imprégné d'un complexe en biotine B7, de pro vitamine B5 et des vitamines C et E, les cheveux deviennent plus maniable, brillants et nourris. Formulé avec des agents nettoyants doux et