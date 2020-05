Peter V’landys a critiqué un changement de règle d’arbitre

Le chroniqueur de la NRL, Andrew Webster, a évoqué le président de la Commission ARL, Peter V’landys, pour avoir changé les règles du jeu au milieu de la saison.

L’ARLC a donné son feu vert aux appels controversés visant à réduire le nombre d’arbitres sur le terrain à un par match, ainsi qu’à introduire la règle d’infraction au « six de nouveau » la semaine dernière.

L’appel a été extrêmement polarisant parmi les cercles de la LNR, certains louant V’landys pour l’appel, tandis que d’autres ont critiqué l’ARLC de changer le tissu du jeu à la mi-saison.

Tout en admettant qu’il aimait les changements de règles, Webster a fait valoir que V’landys n’aurait pas dû introduire les nouvelles règles avant la fin de la saison.

« En fait, j’aime l’idée, je ne suis pas opposé à un ou deux (arbitres) et j’aime même le redémarrage du tacle pour les infractions au ruck », a-t-il déclaré au NRL Sunday Footy Show.

Selon Webster, V’landys aurait dû attendre la fin de la saison pour inaugurer les changements de règles (Getty)

« Je pense juste que c’est de la folie pour eux de l’apporter après une semaine d’en parler. Il a été apporté en milieu de saison sans aucune consultation des arbitres, sans aucune formation de celui-ci. »

Webster a également démenti l’idée que le changement de règle a été introduit simplement pour faire plaisir aux fans de la LNR.

« Je sais que les gens en parlent et j’en ai marre de la lutte aussi, j’aime le football fluide, mais toute la lignée utilisée par la LNR a été » conduite par les fans « », a-t-il déclaré.

« Cette enquête a été réalisée en décembre et ils ont eu ces résultats en décembre, si c’était un problème si urgent pour Peter V’landys et la commission, alors pourquoi diable n’a-t-il pas été apporté pour le début de la saison?

« Il a été apporté pour économiser de l’argent et cela ne fera qu’économiser un demi-million de dollars. C’est une petite somme d’argent à épargner pour une perturbation massive. »

Les matchs de la LNR auront un seul arbitre sur le terrain pour la première fois depuis plus d’une décennie (AAP)

Webster a également révélé que les changements de règles étaient survenus après coup lors des réunions du projet Apollo le mois dernier.

« Ils l’ont évoqué lors de la réunion du projet Apollo il y a une semaine avec 10 minutes pour y aller, puis une semaine plus tard, il a été introduit », a-t-il déclaré.

« Ils ont si bien fait pour revenir le 28 mai et (maintenant) nous allons parler des arbitres pendant six semaines.

« Il a été génial avec certaines choses, mais avec ça, ça a été une folie de se précipiter. »

Bien que Webster ait reconnu que le jeu avait besoin du leadership de V’landys pendant la crise du COVID-19, il a déploré la mesure dans laquelle il a exercé son pouvoir.

V’landys a pris le contrôle de la LNR après la démission de l’ancien PDG Todd Greenberg le mois dernier (AAP)

« C’était vraiment intéressant de voir comment Peter V’landys a pris le contrôle du jeu », a-t-il déclaré.

« C’est probablement ce dont le jeu avait besoin à bien des égards pour beaucoup de problèmes qui se déroulaient hors du terrain et en particulier pendant cette crise, mais je pense qu’il a bel et bien dépassé la marque en entrant et en changeant les règles du jeu à l’intérieur une semaine.

« Dites-moi un président qui a déjà fait ça. »

Le chroniqueur de la LNR, Brent Read, a également convenu que V’landys avait dépassé la barre.

« Je pense que ce n’est qu’un pas de trop », a-t-il déclaré.

« Quand vous ignorez les conseils des joueurs, de tous les entraîneurs, même les administrateurs du jeu et pour le faire deux matchs dans une saison, je pense qu’il est allé trop loin cette fois. »