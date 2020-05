PETER TOMASI résiste à l’envie de refléter le monde réel dans le retour de DETECTIVE COMICS

Crédit: DC



Crédit: DC



Crédit: DC



Avec la sortie ce mois-ci de Detective Comics Vol. 3 – et la ré-sollicitation en juin des prochains numéros de la série – l’écrivain Peter Tomasi espère que ses histoires sur Batman donneront aux lecteurs une pause dans les mauvaises nouvelles du monde réel.

Comportant une histoire Spectre avec l’art de Kyle Hotz, le volume de la collection contient également une histoire Joker à un numéro et une histoire Deadshot étonnamment amusante à deux numéros – toutes écrites d’une manière qui a permis à Tomasi, comme il le décrit, de mettre son « Chapeau de Steve Englehart.

Le prochain numéro de la série, Detective Comics # 1022 avec l’art de Brad Walker, est maintenant sollicité pour une sortie la première semaine de juin, et le titre reviendra à son calendrier d’expédition deux fois par mois à partir de ce moment. Selon Tomasi, il travaille déjà sur des questions pour l’automne, avec des plans qui porteront le livre en 2021.

Newsarama a parlé à Tomasi pour en savoir plus sur la sortie du nouveau livre, comment Bruce Springsteen a joué un rôle dans son histoire Joker et pourquoi Tomasi résiste à l’envie – jusqu’à présent – de refléter les événements du monde réel dans Detective Comics.

Crédit: DC



Crédit: DC



Newsarama: Peter, comment ça va? Avez-vous travaillé à travers tout cela?

Peter Tomasi: Ouais, ça va bien. Je suis juste occupé. Heureusement, DC a été formidable. Nous n’avons ni crayons ni doigts sur les claviers. Nous travaillons et gagnons. C’est donc une bonne chose.

Et j’espère qu’au fur et à mesure que chaque mois passe – ou chaque semaine passe – tout dans le monde s’améliore un peu. Nous gardons les doigts croisés, c’est sûr.

Nrama: DC a récemment sollicité à nouveau le prochain Detective Comics problème, donc cela semble être une bonne nouvelle.

Tomasi: Oui, nous avons quelques livres qui sortent en juin maintenant. Cela devrait être intéressant à voir. Les choses sont tellement folles – les chiffres sont toujours élevés, en ce qui concerne les nouveaux cas, à part New York, en fait. New York a été à la baisse, et le reste du pays obtient maintenant sa part de chiffres croissants sur COVID.

Nous verrons. J’espère que ça colle. J’espère que toutes ces dates seront respectées et que les livres pourront sortir dans les magasins et que les gens pourront être en sécurité et en bonne santé, pouvoir les ramasser.

Crédit: DC



Crédit: DC



Nrama: Lorsque tout cela s’est produit, vous étiez au milieu de l’histoire à deux visages, non?

Tomasi: Ouais. Juste quand la deuxième partie est sortie, c’était comme… boum. C’est dommage que cela ne se soit pas terminé à la fin d’un arc.

Mais nous reviendrons dans l’histoire dans le troisième des cinq numéros.

J’en suis vraiment content. Brad Walker l’a tué. Et nous en avons reçu beaucoup de bonnes réponses. Nous prenons Two-Face sur une route un peu différente de celle qu’il emprunte habituellement. Les gens semblent le creuser. Nous nous amusons donc beaucoup.

Je sais que Brad termine le dernier numéro en ce moment même.

Nous avons eu beaucoup de chance avec Détective sur tous nos grands arcs. C’était génial d’avoir un artiste sur à peu près chaque arc. Vous savez, même sur deux parties – comme dans la collection qui vient de sortir, sur Spectre et sur l’île.

Obtenir un scénario réalisé par un artiste est en fait assez rare de nos jours. Mais nous avons eu de la cohérence sur Détective. Je pense que c’est génial pour les fans et pour le lecteur. Je sais que le lecteur en moi aime quand des histoires complètes sont réalisées par un artiste. C’est bien.

Crédit: DC



Crédit: DC



Nrama: Parlons de la collection qui vient de sortir. Il rassemble les deux parties que vous avez mentionnées – celle du Spectre et l’histoire de Deadshot sur l’île, ainsi que le Joker one-shot, non? Cette collection rassemble certaines des parties les plus amusantes de votre course. Pensez-vous que c’est une bonne description?

Tomasi: Je pense que c’est. Je pense qu’en fait, j’ai abordé ces questions en sachant que nous n’aurions pas un grand arc dedans. Ce sont de belles histoires rapides. Au moment où je les ai écrits, je me disais: «Laisse-moi mettre mon chapeau Steve Englehart» ou «mon chapeau Bob Haney».

Je voulais faire de très bonnes histoires qui viennent de vous montrer qui est Batman pour les nouveaux lecteurs, d’une manière rapide, et en même temps, nous avons plongé nos orteils dans la DCU et donné aux gens une idée des autres personnages.

C’est un peu Courageux et audacieux-y, mais en même temps, centré sur Batman.

J’ai été agréablement surpris quand j’ai moi-même eu la couverture rigide. Ils ont fait du bon travail. Ceci est le troisième, et ils ont fait de beaux travaux.

La pochette intérieure est vraiment super. Ils viennent de faire un travail de conception vraiment sympa. J’ai donc été très satisfait du produit lui-même, des livres eux-mêmes.

Nrama: C’était une excellente introduction pour les lecteurs au Spectre – vous vous êtes vraiment amusé avec lui en interagissant avec Batman.

Tomasi: Oui, après avoir été rédacteur en chef sur Le spectre, à l’époque éditoriale de DC, j’ai toujours voulu écrire le Spectre. C’était donc génial de commencer un match à deux. Et avoir Kyle [Hotz], que je pensais juste avoir apporté un jeu A à cette histoire – je veux dire, je sais que nous avons parlé beaucoup de temps au téléphone, et il adorait travailler dessus. Mais il n’arrêtait pas de me souffler avec chaque page qui arrivait, et il y apportait juste ce spectacle d’horreur dynamique.

Je voulais m’assurer dans une histoire aussi courte avec le Spectre, pour deux numéros, je voulais m’assurer que je donnais à tous les fans de Spectre une très bonne histoire de Spectre qui le montrait sous toutes ses facettes – des facettes insensibles et des facettes puissantes.

Il y a une grande diffusion lorsque nous le voyons pour la première fois. La première chose à laquelle j’ai pensé pour l’entrée du Spectre était, je n’arrêtais pas de penser au Stay Puft Marshmallow Man de chasseurs de fantômes. Je voulais vraiment lui montrer juste ce personnage colossal. Alors je l’ai fait marcher lentement à travers la ville, et nous avons juste montré de petits morceaux de lui – et puis quand vous vous tournez vers cette propagation, c’est juste cette superbe photo de lui sur le toit, sur le rebord, et Batman cette petite figure.

Kyle vient de le tuer. Des trucs vraiment super.

Crédit: DC



Nrama: Le Joker one-shot est également ici – c’était très rétro et amusant. C’était l’idée? Pour avoir une histoire de Joker à l’ancienne, un numéro?

Tomasi: Ouais, c’était drôle. Cela est sorti de nulle part. C’était l’un de ces moments où, soudain, l’éditorial a appelé et a dit: «Hé, le Joker est gratuit. Nous avons la possibilité d’utiliser le Joker si vous le souhaitez. » Et j’étais comme ouais! Absolument!

C’était l’une de ces histoires des années 70. Vous êtes entré. Vous avez établi leur relation rapidement. Et vous n’êtes pas entré dans beaucoup d’histoires inhérentes. Il s’agissait vraiment de ces deux gars qui s’affrontaient et montraient juste comment et pourquoi ils se détestent, et en même temps, se heurtent aux pires moments.

La seule chose dont je me souvienne était nécessaire, c’était que nous devions au moins refléter ce qui se passait dans Ligue de justice, qui a bien fonctionné.

J’ai grandi en allant à Asbury Park il y a très, très longtemps, et c’était un super endroit. Il avait vu ses jours meilleurs. Mais maintenant, c’est une sorte de rétablissement. Mais c’était amusant de penser à ce parc d’attractions The Killing Joke où tout ça se passe à la fin.

Je me souviens que je voulais que le titre ressemble à Salutations d’Asbury Park L’album de Bruce Springsteen, donc ça jouait aussi dans ma tête. Et s’il y a des fans de Bruce là-bas – je ne me souviens pas avoir vu si quelqu’un l’a attrapé – mais s’ils lisent quand le Joker passe par le carnaval, il y a beaucoup de hochements de tête au Boss, en particulier la chanson, L’histoire du cirque de Wild Billy.

J’aime travailler dans l’histoire et la musique dans beaucoup d’histoires, donc les gens qui aiment ce genre de média peuvent en profiter.

Crédit: DC



Crédit: DC



Nrama: Oui, vous abordez l’histoire dans l’histoire de Deadshot, avec deux soldats de la Seconde Guerre mondiale qui ont été piégés sur une île pendant toutes ces années. Bien, ils m’ont rappelé le film Enemy Mine.

Tomasi: Oui! Il y avait deux films auxquels je pensais quand je suis arrivé avec cette histoire – Enemy Mine, puis il y a un autre grand film plus ancien avec Lee Marvin et Toshirô Mifune appelé L’enfer dans le Pacifique.

Nrama: Mais cette collection semble vraiment souligner qu’il y a toujours quelque chose de nouveau à voir avec les personnages – mettre Deadshot sur une île avec des soldats de la Seconde Guerre mondiale et Batman.

Tomasi: Oui, chaque fois que j’arrive à un personnage – et en particulier Deadshot, qui a traversé beaucoup de choses et a été dans beaucoup de livres récemment à DC, je voulais juste le déshabiller un peu plus et revenir à son origine.

Je voulais vraiment une histoire maigre et méchante, donc c’était amusant de simplement l’embrasser de la même manière que Steve Englehart et de le montrer en mission, et Batman se mettre sur son chemin.

Et bien sûr, deux anciens vétérans de la Seconde Guerre mondiale ayant également passé leur journée au soleil étaient très amusants.

Nrama: OK, il vous reste donc quelques problèmes dans l’histoire de Two-Face. Envisagez-vous au-delà de cela?

Tomasi: Oh oui. Je travaille actuellement sur le problème # 1028. Et cela nous mènera, espérons-le, à janvier 2021. Et ensuite, nous verrons où nous allons à partir de là, et verrons où le monde se tourne.

Nrama: Pensez-vous que la crise actuelle influencera vos histoires à l’avenir? Par exemple, cela me frappe différemment maintenant, quand je regarde une émission de télévision ou quelque chose, quand les gens se serrent la main – tout est interprété à travers un nouvel objectif. Est-ce que ce genre de chose vous est venu à l’esprit lorsque vous écrivez des histoires maintenant? Cela les at-il modifiés?

Tomasi: Vous savez quoi? Ce n’est pas le cas actuellement. J’ai écrit deux numéros au cours de cela. Je suis en quelque sorte resté à l’écart. Je résiste à l’envie d’insérer ces choses dans le livre dès maintenant. Les gens sont frappés de gauche à droite avec tout cela, tous les jours dans les nouvelles, et tous les voyages et horreurs dont j’ai entendu parler.

Je veux dire, ma sœur travaille en première ligne en tant que médecin. Les histoires que j’ai entendues à ce sujet sont donc tout simplement horribles. Et elle travaille ici en ville. C’est donc fou.

Je regarde en quelque sorte ça, tu sais quoi? Les gens vivent un cauchemar.

Nrama: Vous pensez donc qu’ils n’ont pas besoin de s’en souvenir dans leurs histoires de bandes dessinées.

Tomasi: Ouais. De toute évidence, nous avons tout le temps des trucs fous dans nos livres. Mais aucune raison de se lancer à nouveau dans tout cela.

Nrama: Je ne peux pas m’empêcher de penser, cependant, que la prochaine ère de la bande dessinée – et toutes les activités créatives, probablement – seront influencées par la nouvelle menace à laquelle nous sommes confrontés.

Tomasi: Oh oui. Sans aucun doute. Les gens creuseront dans cette mine et susciteront les craintes et ce que tout cela représente.