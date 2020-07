Peter Stöger devient le nouvel entraîneur du FK Austria Wien

Bien que Peter Stöger ait déclaré lorsqu’il a été nommé directeur sportif qu’il ne serait pas disponible en tant qu’entraîneur dans le besoin, c’est exactement ce qui s’est passé. Comme l’annonce Wiener Austria, Stöger dirigera la fortune sportive de l’Autriche en tant que directeur général dans la saison à venir.

En conséquence, Stöger agira à la fois en tant qu’entraîneur et en tant que directeur sportif du club. Cette étape est devenue nécessaire après le dernier déménagement de Christian Ilzer à Graz pour le SK Sturm.

Aucun successeur approprié n’a été trouvé en dehors du club, maintenant Stöger prendra les rênes. Probablement seulement pour la saison à venir.

Le nouveau directeur général Sport Peter Stöger pour décision: «Après le départ surprenant de Christian Ilzer et de son équipe d’entraîneurs au cours des 14 derniers jours, nous nous sommes creusé la cervelle de manière intensive, avons eu de nombreuses discussions longues et intensives, puis il nous est devenu de plus en plus clair à quel point la situation actuelle est complexe et difficile. Au moment de décider de la recherche d’un partenaire stratégique, de la situation budgétaire actuelle, de l’environnement incertain causé par le COVID-19 et de la structure du club, j’ai décidé de prendre ce poste pendant un an dans cette phase difficile. «

Le PDG Markus Kraetschmer à propos de la décision de son collègue du conseil: « Nous avons eu deux semaines très intenses derrière nous car la question du coaching est une décision de personnel extrêmement importante pour nous. Je suis convaincu que Peter Stöger en tant qu’entraîneur et directeur sportif basé sur le modèle anglais est une très bonne. , choix important et avant-gardiste. «