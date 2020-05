Peter Sterling note une doublure en argent pour vider les stades au milieu d’un faux bruit de foule

Lors des deux premiers matchs depuis que le coronavirus a interrompu la saison 2020 de la LNR en mars, les fans ont dû s’habituer à une scène légèrement différente – le plus évident, les stades vides et le faux bruit de foule.

Mais en utilisant la technologie, les équipes de diffusion de la NRL ont choisi de combler le vide laissé par les arènes vacantes qui bourdonnent normalement de fans enthousiastes.

Neuf Wide World of Sports ‘ La couverture de NRL a lancé une innovation de pointe, en partenariat avec la société australienne «aFX» pour donner à la télévision en direct un bruit de foule virtuel qui coule avec le jeu.

La technologie a fait ses débuts lorsque les Broncos ont accueilli les anguilles au Suncorp Stadium, et sur les réseaux sociaux, les supporters semblaient approuver la plupart du temps le bourdonnement audible des fans inexistants à Brisbane. Mais pour d’autres, cela peut prendre un peu de temps pour s’y habituer.

Pour la légende de la LNR Brad Fittler, qui était en marge de la victoire des Roosters sur les Rabbitohs vendredi soir, il était dans la rare position de pouvoir comparer directement les deux expériences.

« Je regardais le foot hier soir depuis le studio [Eels v Broncos] et vous aviez ce merveilleux son de la foule en arrière-plan et il est devenu vraiment hypnotique et vous a fait oublier qu’il n’y avait personne là-bas « , a déclaré Fittler.

« Maintenant assis sur la touche, les bruits des plaqués et les gifles des corps qui se rejoignent ne sont qu’un rappel massif de la raison pour laquelle vous vous retirez! »

Mis à part les blagues de Fittler, son collègue commentateur de Neuf et ancienne star de la LNR, Peter Sterling, a identifié une doublure en argent au volume contrôlé de la foule diffusée, arguant que cela permettait d’entendre plus de bruits intimes sur le terrain en regardant à la maison.

« Je dois admettre que j’aime beaucoup quand les effets sonores sont montés et que vous obtenez les sons du contact et la matérialité de notre jeu », a déclaré Sterling Aujourd’hui le samedi.

« C’est vraiment la partie la plus attrayante du jeu. »

Pour les fans qui ne sont pas entièrement vendus sur le faux bruit de la foule, Sterling a déclaré que dans la situation extraordinaire dans laquelle se trouve la LNR, elle le fera pour l’instant.

« Dans les semaines à venir, je ne pense pas que ce sera sur notre radar que cela se produira. Plus nous pourrons simuler notre compétition à ce qu’elle est normalement, mieux c’est », a-t-il déclaré.

« Si les foules ne reviennent pas, cela suffira jusqu’à ce que cela se produise. »

« Mais j’aime bien le son de notre jeu et je pense que les fans à la maison apprécient également cela. »