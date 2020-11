Peter Sterling et Paul Gallen mettent en garde Nathan Brown sur son agressivité, NSW Blues News

Le grand champion de la Ligue, Peter Sterling, a averti le débutant des Blues, Nathan Brown, de ne pas dépasser la ligne après une performance agressive dans le deuxième match.

Sterling a félicité Brown pour l’intensité qu’il a apportée au jeu, mais a indiqué que les enjeux accrus de l’arène Origin pourraient voir un acte erroné entraîner une pénalité majeure.

« La grande chose à propos de Nathan Brown est son enthousiasme et l’intensité avec laquelle il joue, il doit juste s’assurer qu’il ne franchit pas la ligne », a déclaré Sterling à Wide World of Sports ‘ Plan.

« Dans Origin, les choses sont amplifiées. Si vous donnez un penalty ou un six-encore, ils vous blesseront plus qu’ils ne le font au niveau de la LNR, alors il a juste besoin d’être prudent là-bas parce que les autres gars, dans Isaah Yeo et ( Dale) Finucane, tu as une confiance totale.

Un Brown déchaîné aplatit le talonneur du Queensland Jake Friend lors de la victoire des Blues 34-10 Game Two (Getty)

« Ils viendront et vous savez exactement ce que vous allez obtenir d’eux. Avec Nathan Brown, vous le savez en quelque sorte, mais il y a toujours un petit peu (d’incertitude), ce qui au niveau Origin est fantastique de jouer avec cette intensité, mais vous Il faut juste s’assurer que ce n’est pas parfois au détriment de l’équipe. »

Alors que Sterling a appelé à la prudence face au jeu agressif de Brown, le grand Blues Paul Gallen a crédité le joueur de 27 ans pour son comportement lors de la bagarre enflammée du deuxième match.

« Il a si bien contrôlé l’autre soir, surtout quand il y avait des push and shove », a-t-il déclaré.

«J’attendais qu’il fasse quelque chose de stupide, surtout parce qu’on parlait d’un combat.

« Je pense que j’ai rapporté un combat possible pour ramener le biff à Origin et je pensais que Nathan Brown allait lire ceci et il allait devenir stupide à un moment donné, mais il avait la tête haute et il se contrôlait. »