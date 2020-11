Peter Parker meurt-il dans Spider-Man: Miles Morales?

in

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est un suivi intéressant du succès PS4 2018 acclamé par la critique, non seulement parce qu’il suit Spidey en formation, mais aussi parce qu’il n’est pas commercialisé comme une suite principale. En vérité, bien qu’il continue de nombreux fils d’histoire du jeu original, Miles MoralesLa campagne d’histoire d’environ 15 heures ressemble plus à une extension autonome conçue pour mettre en valeur la puissance nouvelle génération de la PlayStation 5.

Ça ne veut pas dire Miles Morales n’est pas un grand jeu à part entière. Dans notre revue, nous avons appelé le titre de lancement de la PS5 «un jeu corsé avec une histoire fascinante et émouvante en son cœur, et bien qu’une grande partie du jeu se sentira familière à ceux qui ont joué à son prédécesseur, la narration et les personnages ont un caractère distinctif. ton qui distingue le jeu. »

En effet, le jeune Miles apporte une perspective différente au monde inspiré de la bande dessinée conçu par l’équipe d’Insomniac Games. Alors que le Peter Parker nous nous sommes rencontrés Spider-Man de Marvel était un super-héros chevronné capable d’affronter le Sinister Six, Miles est toujours en train de maîtriser les choses quand il est plongé au milieu d’une guerre entre la société Roxxon Energy et un groupe terroriste connu sous le nom de The Underground qui menace de détruire sa nouvelle maison de Harlem. Pour compliquer les choses, Miles doit gérer la situation tout seul, sans l’aide de son mentor.

Où exactement Peter est-il allé et pourquoi n’est-il pas là pour donner un coup de main quand New York est en difficulté? De nombreux fans ont spéculé avant la sortie du nouveau jeu que Peter était mort après Spider-Man de Marvel. Sinon, pourquoi serait-il introuvable dans Miles Morales? Eh bien, les rapports sur la mort de Peter ont été grandement exagérés.