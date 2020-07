Peter Michorl restera-t-il avec LASK?

Le départ de Peter Michorl de LASK ne semblait en fait qu’une question de temps. Les rumeurs ne manquaient pas – notamment le Werder Brême et le HSV – et un successeur dans Mads Emil Madsen a déjà été signé. Mais maintenant, le rythme est hors de question et le vice-président Jürgen Werner s’attend même maintenant à rester.

Les Linzers ont même payé 1,6 million d’euros pour le Danois de 22 ans – et ont pulvérisé le record des nouveaux arrivants de plus de trois fois. Mais la somme n’est pas un hasard, car la clause de sortie prévue dans le contrat du directeur Michorl serait comprise entre 1,2 et 1,5 million d’euros.

Ni Brême ni le HSV ne semblent vouloir les retirer, un éventuel transfert de l’Autrichien de 25 ans a probablement échoué dans les deux clubs. La saison dernière, LASK a déjà amené René Renner en remplacement de Maximilian Ullmann, qui était prêt à émigrer et a fini par rester à Linz pendant une demi-saison.

Jürgen Werner: « Croyez, Michorl reste avec nous »

Ce scénario doit désormais être évité: « C’est pourquoi j’ai demandé à nouveau cette année à Peter Michorl s’il ferait usage de sa clause de sortie », souligne Werner. Journal de la Couronne. « Maintenant, je pense que le Petz reste avec nous. »

Pour l’entraînement d’aujourd’hui sous la direction du néo-entraîneur Dominik Thalhammer, Michorl sera tout aussi actif que son successeur désigné Madsen.

Peter Michorl: données de performance 2019/20