Peter Dinklage va manier la vadrouille lors du redémarrage du légendaire «  Toxic Avenger  »

Legendary a conclu un accord avec Peter Dinklage pour manier la vadrouille et l’étoile dans le redémarrage de « The Toxic Avenger » pour Legendary, selon un individu connaissant le projet.

Macon Blair écrira et dirigera l’adaptation de la franchise culte classique centrée sur le super-héros emblématique «Toxie».

« The Toxic Avenger » suit Tromaville, le monstrueux protecteur du New Jersey, Toxie, qui est né lorsque Melvin aux manières douces tombe dans une cuve de déchets toxiques. Il est transformé en un héros mutant répugnant mais adorable qui résiste aux intimidateurs et à la corruption avec un zèle irrévérencieux – faisant le bien et mutilant brutalement le mal d’une manière illimitée.

Lisez aussi: Legendary acquiert les droits du film « The Toxic Avenger »

Lloyd Kaufman et Michael Herz de Troma Entertainment seront les producteurs. Alex Garcia et Jay Ashenfelter superviseront Legendary.

Peter Dinklage est surtout connu et a reçu une renommée universelle pour son interprétation de Tyrion Lannister sur «Game of Thrones» de HBO, qui lui a valu quatre Primetime Emmy Awards et un Golden Globe. Il tourne actuellement Cyrano pour le réalisateur Joe Wright. Les autres crédits de Dinklage incluent «Mon dîner avec Herve», «Avengers: guerre à l’infini» et «X-Men: Days of Future Past».

Le réalisateur, scénariste et acteur Macon Blair a d’abord joué le rôle principal dans le film 2013 de Jeremy Saulnier «Blue Ruin», qu’il a également produit par la direction. Blair a fait ses débuts en tant que réalisateur avec la sortie de Netflix «Je ne me sens plus chez moi dans ce monde plus», avec Melanie Lynskey et Elijah Wood. Le film a remporté le Grand Prix du Jury au Festival du Film de Sundance 2017.

Peter Dinklage est remplacé par CAA et Jackoway Austen.

Deadline a d’abord annoncé la nouvelle.