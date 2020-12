Peter Dinklage de Game Of Thrones rejoint un autre film de super-héros

Bien que le film original n’ait pas fait sensation lors de sa première diffusion en salles, il est lentement devenu un favori culte et a engendré trois suites: les années 1989 The Toxic Avenger Partie II, The Toxic Avenger Part III: La dernière tentation de Toxie (qui a été publié vers la fin de 1989), et des années 2000 Citizen Toxie: le vengeur toxique IV. Une série dérivée d’animation appelée Toxic Crusaders a également été brièvement diffusée en 1991. Le moment est maintenant venu de redémarrer la propriété, et Peter Dinklage sera celui qui donnera vie au personnage.