Peter Brock : retour sur la mort de la légende australienne

L’ancien partenaire de la légende de la course automobile Peter Brock a revécu au moment où elle a découvert que l’icône australienne avait été tuée alors qu’elle participait à un rallye.

Brock, neuf fois vainqueur du Bathurst 1000, est décédé en septembre 2006 après que la voiture qu’il conduisait lors du rallye de Targa West ait quitté la route et heurté un arbre, tuant l’homme de 61 ans.

Un casse-cou comme on en fait plus

Promouvant un nouveau film, Brock: Over the Top, Bev Brock a dit qu’elle était choquée d’apprendre que Peter était même en compétition.

« Certaines personnes diront cela parce que nous nous étions séparés 14 mois auparavant que cela ne m’aurait pas affecté, mais je peux vous dire que ce n’était pas le cas », a-t-elle déclaré aujourd’hui.

« Environ six semaines avant sa mort, il m’avait appelé pour me dire, très émotionnellement, qu’il avait décidé de prendre sa retraite.

« Il savait que je voulais l’entendre parce qu’il savait à quel point cela avait toujours eu un impact sur ma vie.

« Donc, quand l’appel téléphonique est venu ce jour-là à l’improviste, je ne savais même pas qu’il était dans un événement, et les enfants non plus.

« Il avait changé d’avis et n’avait pas le courage de nous le dire. Pourquoi il a changé d’avis, je ne le saurai jamais. »

Figure emblématique de la marque Holden

Bev a déclaré que l’appel téléphonique qu’elle avait reçu avait bouleversé sa vie.

« Je reçois cette voix féminine me disant qu’il y a eu un accident, et vous pensez ‘mon dieu, est-ce les enfants?’ et ils ont dit: « C’est Peter. »

« Elle a dit qu’il était dans un événement et qu’il ne l’a pas fait, et a raccroché. Je suis complètement vidé et dévasté, et je pense, comment dire aux enfants?

« Mais déjà il y a un hélicoptère qui atterrit dans le paddock. J’ai regardé par la fenêtre et il y a des médias qui montent dans l’allée avec les caméras en marche. Je n’avais pas eu la chance de parler aux enfants et je dois sortir par l’avant les caméras.

« Mon monde entier venait d’être déchiré et c’était absolument destructeur d’âme. Mais vous devez le faire devant un examen public. C’est une situation unique lorsque vous avez un profil. »

Bev a déclaré que malgré son énorme profil public, Peter avait un côté différent lorsqu’il était en famille.

« Il était très différent de la perception du public, c’était une personne très privée. Je ne pense pas que les gens s’en rendent compte », a-t-elle déclaré.

« Il voulait simplement être le meilleur qu’il pouvait être et faire du monde un endroit meilleur. C’était un gars très complexe, aux multiples facettes, doux, attentionné, compatissant. Il y avait tellement plus pour lui que la course automobile. »