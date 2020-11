Pete Parsons à propos des nouveaux jeux Bungie, des talents et du partage d’Activision

Le PDG de Bungie, Pete Parsons, a révélé que le développeur avait commencé à «incuber le potentiel» de nouveaux titres et de nouveaux talents il y a environ trois ans – avant sa séparation du géant de l’édition, Activision.

S’adressant à Metro, Parsons a déclaré que bien que l’objectif principal de Bungie soit de créer des jeux, les incubations tournent également autour du processus de création d’équipes talentueuses capables de travailler ensemble et de «créer des choses magiques». Il a donné l’exemple de ME Chung, qui avait précédemment conçu destinles systèmes sociaux et mène actuellement un nouveau projet.

«J’étais en fait juste au téléphone juste avant que nous ayons appelé avec l’un de nos chefs d’incubation autour de leur projet», a taquiné Parsons. «Je pense que vous serez très excité. J’aimerais pouvoir en dire plus, mais je pense que vous serez très excité.

Bungie a été assez diplomate à propos de sa séparation d’Activision en 2019. Des rapports antérieurs ont affirmé que ses développeurs avaient poussé un soupir de soulagement, mais les deux entreprises ont déclaré entretenir des relations cordiales. Cependant, Bungie n’a pas caché le fait qu’il voulait une liberté de création qu’il n’avait pas sous un éditeur.

«Il s’agit de la liberté créative de construire les mondes que nous voulons construire, qui connectent les gens à l’échelle mondiale, sur n’importe quelle plate-forme et de tous les horizons», a expliqué Parsons. «C’est en fait un gros problème pour nous. Donc, quand vous êtes limité de cette façon – et encore une fois, je ne vais pas jeter de l’ombre sur personne – mais quand vous êtes limité de cette façon, cela représente vraiment un défi créatif pour une équipe.

Bien que nous ne sachions pas sur quoi Bungie travaille, nous savons qu’il a déposé une marque pour quelque chose appelé Matière en 2018. Aucun autre détail n’est encore disponible.

[Source: Metro]