Pet Judge, Our Law, Force of Habit – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous essayons d’arrêter les progrès, de tenter de nouer des liens avec ceux qui protègent et servent, de voir comment les disparités entre les sexes se déroulent en Finlande et de nous enregistrer auprès de Gary Busey qui s’intéresse aux animaux.

Réalisateur Lulu Wei capture un moment dans le temps.

Il y a tellement de thèmes à déballer ici, mais je suis stupéfait de voir à quel point cette bande-annonce m’a excitée. De la gentrification à l’immobilier, en passant par le logement public, ce récit a tout pour plaire. C’est peut-être juste ce magasin sur ce même bloc à Toronto, mais c’est emblématique de quelque chose qui se passe partout. Il devrait allumer un feu sous quiconque veut progresser mais ne veut pas le faire au détriment de tant d’autres.

Réalisateur Cornel Ozies est ici avec quelque chose d’actualité.

Au premier poste de police géré par des Autochtones en Australie-Occidentale, deux policiers apprennent la langue et la culture pour les aider à contrôler l’un des coups les plus reculés du monde.

Les forces de police de WA admettent publiquement qu’elles ont un passé troublé en matière de police des communautés autochtones. Ils adoptent une approche différente à Warakurna, une ville d’environ 200 habitants, à 330 kilomètres à l’ouest d’Uluru. Le sergent Wendy Kelly, une femme de Noongar avec plus de 20 ans de service, essaie d’apprendre la langue locale Ngaanyatjarra, encourageant sa collègue à faire de même. Le sergent principal Revis Ryder, un homme de Noongar et ancien joueur d’East Fremantle, ne peut entraîner l’équipe locale de foot qu’en s’appuyant sur les anciens et la communauté locale pour traduire ses instructions. Le documentaire inspirant de Cornel Ozies révèle leurs tentatives acharnées de comprendre la langue et les traditions locales, afin de pouvoir contrôler efficacement et remplacer l’approche historique en noir et blanc du passé.