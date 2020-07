PES annoncé pour PlayStation 5

Konami a confirmé le développement de PES pour PlayStation 5, qui sortira en 2021. Comme prévu, il n’y a qu’une seule mise à jour de saison cette année.

Le contexte est que les ressources sont déplacées vers la version de prochaine génération, comme indiqué dans une déclaration. De plus, ils promettent déjà un nouveau moteur adapté à la prochaine génération de consoles.

«Ce titre est en cours de développement avec un moteur mis à jour qui nous permet de les impressionner avec des améliorations incroyables dans tous les domaines du jeu. Vous pouvez vous attendre à des modèles et animations de joueurs plus réalistes, à une physique améliorée, à des graphismes photo-réalistes et bien plus encore. Nous sommes conscients que beaucoup d’entre vous sont ravis du nouveau contenu myClub et Master League, et nous sommes ravis d’annoncer que des mises à jour majeures sont en cours pour les deux modes. «