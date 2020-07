PES 2022 Se concentrant sur PS5, PES 2021 sera une mise à jour de la saison

Il y aura un jeu Pro Evolution Soccer cette année, mais Konami a admis qu’il s’agira d’une mise à jour de la saison « réduite » alors qu’il concentrera ses efforts sur le PES 2022 de l’année prochaine pour la PlayStation 5. Selon une mise à jour du site Web, Konami est abandonner le moteur Fox et passer à Unreal Engine car il vise à «incarner véritablement notre concept de base de« The Pitch Is Ours »».

La déclaration continue: «Attendez-vous à des modèles et des animations de joueurs plus réalistes, à une physique améliorée, à des visuels photoréalistes et bien plus encore. Nous reconnaissons que beaucoup d’entre vous sont enthousiastes pour le nouveau contenu myClub et Master League, et nous sommes également ravis de partager que de grandes mises à jour sont en préparation pour ces deux modes. »

Malheureusement, cette année marque également le 25e anniversaire de la franchise PES, et il est donc toujours prévu de mettre quelque chose à célébrer. PES 2021 «commémorera apparemment cette étape importante» en lançant «à un prix anniversaire abordable […] avec plusieurs bonus ». On dirait que cela va être une alternative bon marché en tant que chips à FIFA 21.

En ce qui concerne le PES de nouvelle génération, il sera lancé en 2021 sur la PS5, et une bande-annonce est intégrée ci-dessus. Nous devinons que Konami supprime ce terrible changement de nom de «eFootball», car il n’y a aucune mention de ce surnom nulle part dans la déclaration de l’éditeur. Plus de détails, dit-il, seront révélés en temps voulu.