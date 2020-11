Persona 5 Scramble version anglaise prévue pour 2021, selon les détaillants

Anglophone et occidental Personnage les fans ont longtemps attendu des nouvelles sur Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers‘localisation et version occidentale. Alors qu’Atlus et Koei Tecmo restent calmes, les listes de détaillants suggèrent qu’une fenêtre de lancement 2021 est sur les cartes.

L’utilisateur Twitter @ LocalizeP5S a remarqué qu’un certain nombre de détaillants asiatiques ont créé des listes pour Persona 5 Scramble’s Version anglaise. Un détaillant indonésien, PS Enterprise, a expliqué cette décision sur sa page Facebook, affirmant avoir entendu un fournisseur dire qu’un lancement en 2021 était effectivement prévu. Ailleurs, le détaillant pakistanais Toy or Game répertorie la version «anglais avec voix off japonaises ou anglaises» du titre pour le premier trimestre 2021. La liste de Qisahn, une vitrine à Singapour, affiche une date fictive du 31 mars 2021. Cela semble un autre indice d’une possible Version du premier trimestre 2021.

Comme toujours, les fans devraient probablement garder leurs espoirs en échec jusqu’à ce qu’Atlus ou Koei Tecmo confirment leurs plans de lancement. Pourtant, tout cela semble indiquer que la version anglaise n’est peut-être pas trop loin.

Brouillage Persona 5 initialement sorti au Japon sur PS4 et Nintendo Switch en février de cette année. D’autres territoires asiatiques ont reçu le RPG développé par Omega Force en juin. Bien que les détails officiels sur une version anglaise restent secrets, Koei Tecmo et Atlus ont précédemment confirmé que l’action-RPG viendrait à l’ouest. Atlus a fait allusion à autant plus tôt cette année dans une enquête. Koei Tecmo a partagé sa propre confirmation dans un rapport financier de l’été. Cependant, le site Web Persona Central note que la mention du lancement occidental a par la suite été supprimée du deuxième rapport trimestriel de la société.

[Lasource:[Source:LocalizeP5S sur Twitter via Persona Central]