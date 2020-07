Persona 5 Scramble est prévu pour une sortie occidentale selon le rapport de Koei Tecmo

Lève-toi, va là-bas



par Robert Ramsey il y a 16 heures

Selon le dernier rapport financier de l’éditeur Koei Tecmo, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers volonté se diriger vers l’ouest à un moment donné. Le titre est répertorié comme l’un des projets occidentaux de la société – Koei Tecmo étant le développeur – et bien que nous nous attendions toujours à ce que Scramble soit lancé en Amérique du Nord et en Europe, il s’agit toujours de la première mention officielle de la sortie prévue du jeu en dehors de Asie.

Le rapport n’entre pas dans les détails – il n’y a pas de fenêtre de lancement prévue ou quoi que ce soit de ce genre – mais c’est néanmoins une excellente nouvelle pour les fans de Persona. Maintenant, nous avons juste besoin de SEGA et Atlus pour nous donner une date de sortie correcte.

Êtes-vous impatient de Persona 5 Scramble? Rassemblez le gang dans la section commentaires ci-dessous.

[source personacentral.com]

Jeux connexes