Perseid Meteor Shower Peaks ‘Celestial Fireworks’ arrive cette semaine !!

Pour tous les astrophiles curieux et ceux qui aiment regarder les étoiles et curieux des mystères des possibilités infinies. Les merveilles de la galaxie. Et ce qui nous attend augmente la curiosité et l’envie de connaître l’inconnu. Et une bonne nouvelle est que nous pourrons assister à la pluie de météores Perséides. Quelque chose qui est rarement vu depuis près d’une décennie. Et pour cause en raison de ses tarifs élevés et de ses températures tardives agréables. Le pic de douche de cette année, et vient également avec l’avantage du croissant de lune à coucher tôt. Cela signifie qu’il y aura un ciel sombre, améliorant la visualisation réussie des feux d’artifice célestes et les gens sont excités. lisez la suite pour en savoir plus sur les feux d’artifice célestes à venir cette semaine.

Où dois-je chercher une pluie de météores perséides?

Pour obtenir la meilleure expérience d’observation de la pluie de météores, il est conseillé de faire des préparatifs. Autant profiter de l’occasion pour observer à la fois Vénus et Mars. En regardant vers l’horizon oriental, vous pourrez clairement voir Vénus briller. Tout en observant Vénus, regardez vers une ligne imaginaire vers le croissant de lune, et au-delà, vous devriez être en mesure d’observer une planète plus rouge, Mars. Bien qu’il puisse ne pas briller comme Vénus, il est toujours visible à l’œil nu. La vue dégagée sur les chutes de météores perséides tombera le 12 août. Et peut être observé à son apogée sur le ciel d’avant l’aube.

Quelle est la meilleure façon de regarder la pluie de météores Perséides?

Le mois d’août est le bon moment de l’année si vous voulez regarder la plupart des galaxies, surtout si vous avez un télescope. néanmoins toutes les galaxies ne sont pas obligées d’utiliser un télescope pour un meilleur plaisir visuel. Et si vous regardez de près sous le ciel sombre à l’aide d’une paire de jumelles, vous avez une chance de voir la galaxie spirale Andromeda. Pour localiser exactement Andromède, vous devez trouver Cassiopée. La constellation particulière en forme de W qui est haute dans le ciel nord-est.