Permettre aux enfants de vivre une partie de la «  vieille normalité  » de Noël est une bonne nouvelle

La lettre de Monti, huit ans, à Boris Johnson, la semaine dernière, résumait de manière poignante comment l’enfance en 2020 avait été façonnée par le coronavirus.Le garçon a demandé au Premier ministre si le père Noël était encore en mesure de livrer des cadeaux cette année en raison de la pandémie et s’il devrait le faire. Oubliez le désinfectant pour les mains pour le visiteur festif. (Réponses: oui et bien fait) .Le bulletin d’information i politique a coupé le bruitCovid-19 nous a tous touchés cette année, mais pour les enfants, en particulier les plus jeunes, cela a dû être extrêmement décevant que tout ce qui soit amusant ou insouciant ait été soit enlevé, soit Pendant des mois, les aires de jeux pour enfants ont été fermées. Les amis n’étaient joignables que par zoom car les écoles étaient fermées. Même avec les écoles en septembre, les voyages étaient hors de question. À l’Halloween, la gratuité des trucs ou des gâteries a été remplacée par des bonbons emballés individuellement sur des cordes à linge ou des pancartes disant «reviens l’année prochaine» .Bonne nouvelle les agrafes de Noël – les jeux de la Nativité, les chants de Noël et les grottes du Père Noël – ont été sauvées.Oui, il y aura toujours des mesures en place – distance sociale, désinfectant pour les mains et, pour les parents de niveau 3, ils devront regarder la performance de leur enfant. en tant que troisième berger via Zoom. En savoir plus J’évite normalement les décorations de Noël précoces, mais la joie festive est plus importante que jamais cette année Mais néanmoins, il y aura de la place à l’auberge pour une fête.Ces festivités peuvent commencer le mercredi et s’ajoutent aux allocations pour les bulles de Noël à travers le Royaume-Uni du 23 au 27 décembre. Les enfants ont été forcés de s’adapter de la manière la plus extraordinaire que peu d’adultes auront traversée, au point que laisser le désinfectant pour les mains dehors pour le Père Noël semble «normal». Mais leur permettre de profiter de la «vieille normalité» »- même si c’est dans de nouvelles conditions – est un bon début de Noël 2020.