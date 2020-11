Période de prix de lancement de MG Gloster terminée; Prix ​​parcouru par Rs 1 lakh!

Le prix d’entrée de la MG Gloster a augmenté de Rs 1 lakh tandis que la version haut de gamme connaît une augmentation marginale du prix. Son prix est toujours au même niveau que la concurrence et reste extrêmement bon rapport qualité / prix pour ce qu’il a à offrir.

MG Motors a lancé le SUV phare de Gloster plus tôt ce mois-ci pour un prix de départ de Rs 28,98 lakh et allant jusqu’à Rs 35,38 lakh pour la version haut de gamme. Ces prix n’étaient cependant que des prix de lancement et maintenant, MG Motors a augmenté le prix du Gloster jusqu’à Rs 1 lakh. Les prix de lancement n’étaient valables que pour les 2000 premières unités ou jusqu’au 31 octobre. On s’attendait auparavant à ce que le MG Gloster soit le SUV le plus cher de son segment, mais MG Motors vous a proposé un prix assez compétitif. Même avec cette hausse de prix, le Gloster reste un très bon rapport qualité / prix.

Le prix de MG Gloster a augmenté après la fin de la période de prix de lancement.

Anciens prix Nouveaux prix Différence Super 7 places Rs 28,98 lakh Rs 29,98 lakh Rs 1 lakh Smart 7 places Rs 30,98 lakh Rs 31,48 lakh Rs 50 000 Sharp 6- / 7 places Rs 33,98 lakh / Rs 33,68 lakh Rs 34,28 lakh / Rs 33,98 lakh 30 000 Rs Savvy 6 places Rs 35,38 lakh Rs 35,58 lakh 20 000 Rs

Comme vous pouvez le voir dans le tableau, c’est la variante Super de base qui voit la hausse de prix maximale de Rs 1 lakh, tandis que les variantes supérieures ultérieures voient une augmentation marginale du prix. La variante Savvy haut de gamme connaît la moindre hausse de prix de seulement Rs 20 000. Même après cette hausse de prix, le Gloster continue d’être au même prix que le Ford Endeavour tandis que le Toyota Fortuner est un peu plus cher, pour sa finition d’entrée de gamme et de haut de gamme. Le Mahindra Alturas G4 continue d’être le SUV sept places pleine grandeur abordable du pays.

La MG Gloster est disponible avec un moteur diesel de 2,0 L en Inde dans deux états. Le premier dispose d’un seul turbocompresseur et produit 163 ch et 375 Nm. Le moteur de plus haute spécification est livré avec deux turbocompresseurs et produit des 218 ch et 480 Nm beaucoup plus sains. Les deux moteurs sont couplés de série à une boîte de vitesses à 8 rapports. Le moteur de basse spécification est proposé avec deux roues motrices uniquement, tandis que le moteur haut de gamme est livré avec une transmission à quatre roues motrices avec sélection de modes de conduite. Les chiffres mis à part, le moteur du Gloster ne se sent pas le plus énergique et la boîte automatique à 8 rapports réagit très lentement. Cela prive vraiment le SUV de beaucoup de performances auxquelles vous vous attendez avec des chiffres aussi élevés.

Le véritable argument de vente du Gloster est sa longue liste de fonctionnalités et qui comprend même des systèmes avancés d’assistance à la conduite. Ses caractéristiques de sécurité autonomes de premier niveau dans le segment 1 comprennent le freinage d’urgence autonome, l’assistance au maintien de voie, l’alerte de collision avant et le régulateur de vitesse adaptatif. Il est également très bien aménagé à l’intérieur avec une cabine premium et des matériaux de bonne qualité avec beaucoup de technologie. L’autre point fort du Gloster est sa taille gigantesque et avec elle une cabine énorme, la plus grande et la plus spacieuse que vous trouverez dans ce segment.

Franchement, rien n’échappe à la taille de ce véhicule. C’est le SUV le plus long de sa catégorie et seulement plus étroit que le Mahindra Alturas G4, mais c’est aussi le plus grand du lot. Si faire une déclaration avec votre voiture est important pour vous, aucun ne le fera mieux que le Gloster. Même avec sa période de prix de lancement terminée, le Gloster offre un très bon rapport qualité-prix et vous donne des attributs que vous ne trouverez pas chez ses rivaux. Oui, le groupe motopropulseur n’est vraiment pas si bon en termes de performances, mais pour tout le reste, il fait très bien le travail. Si la sensation et les fonctionnalités premium sont votre priorité, le Gloster l’emporte facilement. Pour tout le reste, la concurrence est toujours très forte.