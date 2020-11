‘Péril!’ Rend hommage à Alex Trebek: «  Merci pour tout  » (vidéo)

« Péril! » a rendu hommage lundi à son hôte de longue date Alex Trebek, le producteur exécutif Mike Richards saluant Trebek pour sa gentillesse et son dévouement dans un message émotionnel en haut de l’épisode.

«C’est une perte énorme pour notre personnel et notre équipe, pour sa famille et pour ses millions de fans», a déclaré Richards. «Il a adoré ce spectacle et tout ce qu’il représentait. En fait, il a enregistré ses derniers épisodes il y a moins de deux semaines.

Alex Trebek est décédé dimanche à l’âge de 80 ans, à la suite d’une longue bataille publique contre le cancer du pancréas. Son dernier jour en studio était le 29 octobre, avec Richards promettant que ses épisodes restants seront diffusés comme prévu. Le dernier tour de Trebek en tant qu’hôte se déroulera sur les stations détenues et exploitées par ABC le jour de Noël.

«Il sera pour toujours une inspiration pour son désir constant d’apprendre, sa gentillesse et pour son amour pour sa famille», a déclaré Richards, avec son dernier message adressé directement à Trebek: «Merci pour tout, Alex.

Le showrunner a précédemment publié une déclaration faisant l’éloge d’Alex Trebek en tant que «légende de l’industrie» avec 37 ans d’expérience dans l’animation du jeu télévisé bien-aimé.

«Travailler à ses côtés depuis un an et demi alors qu’il continuait héroïquement d’accueillir ‘Jeopardy!’ était un honneur incroyable », a déclaré Richards au cours du week-end. «Sa croyance en l’importance du spectacle et sa volonté de se pousser à performer au plus haut niveau a été la démonstration de courage la plus inspirante que j’aie jamais vue. Son désir constant d’apprendre, sa gentillesse et son professionnalisme seront avec nous tous pour toujours.

