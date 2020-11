Péril! L’animateur Alex Trebek est mort à 80 ans après la bataille contre le cancer – / Film

Après avoir animé le quiz classique Péril! depuis 36 ans, Alex Trebek peut être l’animateur de jeux télévisés le plus connu de tous les temps. Malheureusement, le temps passé par le maître du quiz derrière le podium est terminé. Après une récente bataille contre le cancer du pancréas de stade 4, Alex Trebek est décédé à 80 ans.

TMZ a été le premier à annoncer le décès d’Alex Trebek ce week-end, et Péril! fait l’annonce officielle:

Péril! est attristé d’apprendre qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis. Merci Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM – Jeopardy! (@Péril) 8 novembre 2020

Alex Trebek a commencé sa carrière télévisuelle au Canada, couvrant les nouvelles nationales et les événements spéciaux pour la radio et la télévision à CBC. Mais il ne commencerait pas à gagner la renommée du showbiz avant de déménager en Amérique, faisant ses débuts aux États-Unis dans le jeu télévisé de courte durée NBC. Le magicien des chances en 1973. Au cours de la prochaine décennie, il ferait carrière en animant des programmes variés et des jeux télévisés allant de Concours de célébrités et Bowling de célébrités à Osez doublement (pas celui de Nickelodeon), Places d’Hollywood, Requins de carte et Les nouveaux Battlestars. Mais son travail le plus célèbre est arrivé en 1984.

Alex Trebek a commencé à héberger Péril! en 1984, et voici un extrait de ses débuts dans la série:

Alex Trebek est devenu si célèbre pour l’hébergement Péril! qu’il est apparu comme lui-même des dizaines de fois dans divers films et émissions de télévision, hébergeant souvent Péril!, d’autres fois simplement rencontrées dans la nature pour s’amuser un peu. Il a également été parfaitement ridiculisé par Will Ferrell dans les croquis de Celebrity Jeopardy sur Saturday Night Live, et il est même apparu dans l’édition finale lorsque Ferrell a quitté la série le 18 mai 2002.

Au cours de son mandat en tant qu’hôte de Péril!, Alex Trebek a remporté sept Emmys au total, dont un plus tôt cette année pour le meilleur animateur du Game Show. L’Académie nationale des arts et des sciences de la télévision lui a décerné un prix pour l’ensemble de ses réalisations et il détient le record du monde Guinness pour la plupart des épisodes de jeux télévisés hébergés par le même présentateur avec plus de 8000 épisodes à son actif. Il a également été intronisé au Temple de la renommée de la radiodiffusion et du câble, et lui et Péril! ont été intronisés au Temple de la renommée de la radiodiffusion de l’Association nationale des radiodiffuseurs (NAB).

Après avoir annoncé un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4, Trebek a pris une pause dans l’hébergement Péril! en mars 2019, mais il était plein d’espoir dans sa lutte contre la maladie alors qu’il reconnaissait que le pronostic n’était pas encourageant. Après avoir reçu un traitement, Trebek est retourné à Péril! en septembre 2019 et a continué à accueillir jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus mette le spectacle en pause. Mais Trebek est de nouveau revenu pour animer de nouveaux épisodes il y a à peine quelques mois, marquant le coup d’envoi de la 37e saison de l’émission. Il aurait continué à animer l’émission jusqu’en 2022 au moins, mais on ne sait pas maintenant comment l’émission se déroulera sans lui.

Rares sont ceux qui ont atteint le niveau de renommée qu’Alex Trebek a également atteint. L’animateur était également considéré comme l’un des hommes les plus gentils de la télévision, et si vous avez besoin de plus de preuves de cela, il a écrit un mémoire appelé La réponse est… Réflexions sur ma vie qui a été publié en juillet de cette année, et tous les bénéfices sont reversés à des œuvres caritatives.

Nos pensées vont aux amis et à la famille d’Alex Trebek pendant cette période difficile. Repose en paix.

