Péril! honoré Alex Trebek cette semaine et confirmé la date de diffusion de son dernier épisode

2020-11-10 07:00:04

‘Péril!’ Le producteur exécutif Mike Richards a rendu hommage à l’ancien animateur Alex Trebek lundi (09.11.20) et a confirmé les plans pour ses derniers épisodes.

Le dernier «Jeopardy!» D’Alex Trebek! l’épisode sera diffusé le jour de Noël (25.12.20).

L’animateur de télévision âgé de 80 ans est malheureusement décédé ce week-end à la suite d’une bataille contre le cancer, et le compte Twitter officiel de l’émission a confirmé un hommage spécial pour l’émission de lundi (09.11.20) et une décision concernant les épisodes qu’il avait déjà filmés avant sa mort.

Ils ont écrit: «L’émission d’aujourd’hui présente un message spécial au nom de tous les membres de la famille Jeopardy!

« Alex a enregistré des émissions jusqu’au 25 décembre 2020. Elles seront diffusées comme il l’entendait, en son honneur. (Sic) »

S’exprimant lors de la première édition émouvante de l’émission après la mort d’Alex, le producteur exécutif Mike Richards a confirmé que la star décédée avait filmé son dernier nouvel eps il y a deux semaines.

Tous les 35 derniers épisodes de l’animateur seront tels qu’ils ont été tournés, comme il l’a noté « c’est ce qu’il voulait ».

Mike a décrit la mort d’Alex comme une « perte énorme » non seulement pour l’équipe de l’émission et sa famille, mais aussi pour ses « millions de fans ».

Il a ajouté: « Il a adoré cette émission et tout ce qu’elle représentait. En fait, il a enregistré ses derniers épisodes il y a moins de deux semaines.

« Il sera à jamais une source d’inspiration pour son désir constant d’apprendre, sa gentillesse et son amour pour sa famille. »

Des personnalités comme Ryan Reynolds, John Legend, Viola Davis et Ellen DeGeneres se sont toutes tournées vers les médias sociaux pour rendre hommage au cours du week-end après la triste nouvelle de la mort d’Alex.

John a écrit: «J’étais obsédé par Jeopardy en tant que gamin ringard grandissant dans l’Ohio. J’ai aimé et vénéré Alex Trebek depuis que je me souviens. Quelle carrière emblématique. RIP Alex Trebek. »

Alors que Viola a qualifié Alex de «vrai, vrai gentleman et héros courageux», et Ellen a déclaré: «Alex Trebek a accueilli Jeopardy pendant 36 ans. Quelle carrière incroyable et quelle vie remarquable. J’envoie de l’amour à sa famille et à ses fans. »

Le décès d’Alex a été confirmé par le message officiel «Jeopardy! Compte Twitter dimanche (08.11.20).

Ils ont écrit: «Jeopardy! est attristé d’apprendre qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis.

L’icône de la télévision – qui a révélé son diagnostic de cancer en 2019 – laisse dans le deuil sa femme Jeanie et leurs deux enfants, Matthew, 30 ans et Emily, 27 ans.

