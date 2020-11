‘Péril!’ Est le numéro 3 de l’émission syndiquée de la dernière saison d’Alex Trebek

Il s’agit du deuxième jeu télévisé syndiqué derrière « Family Feud »

Avec une note Nielsen nationale de 4,9 Live + Same Day pendant la session se terminant le 25 octobre 2020, «Jeopardy!» se trouve juste derrière «Judge Judy» (a 5.5) et «Family Feud» (5.3). Cela signifie « Jeopardy! » est en avance sur son rival «Wheel for Fortune» pour la saison en cours.

Par rapport à la même période l’année dernière, « Jeopardy! » est en baisse de 16%. Cela dit, à peu près tout dans la syndication est en baisse par rapport à la saison 2019-2020.

Trebek est décédé dimanche à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas. Il laisse dans le deuil son épouse depuis 30 ans, Jean, et leurs enfants Matthew, Emily et Nicky.

«C’est une énorme perte pour le ‘Jeopardy!’ le personnel, l’équipe et tous les millions de fans d’Alex », a déclaré dimanche Mike Richards, producteur exécutif de« Jeopardy »dans un communiqué. «C’était une légende de l’industrie que nous avons tous eu la chance de regarder nuit après nuit pendant 37 ans. Travailler à ses côtés depuis un an et demi alors qu’il continuait héroïquement d’héberger «Jeopardy! était un honneur incroyable. Sa croyance en l’importance du spectacle et sa volonté de se pousser à jouer au plus haut niveau a été la démonstration de courage la plus inspirante que j’aie jamais vue. Son désir constant d’apprendre, sa gentillesse et son professionnalisme seront avec nous tous pour toujours.

«Aujourd’hui, nous avons perdu une légende et un membre bien-aimé de la famille Sony Pictures», a ajouté Tony Vinciquerra, président-directeur général de Sony Pictures Entertainment. «Pendant 37 années incroyables, Alex a été cette voix réconfortante, ce moment d’évasion et de divertissement à la fin d’une longue et difficile journée pour des millions de personnes à travers le monde. Il était le cœur et l’âme de « Jeopardy! » et il manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont fait partie de leur vie. Nos pensées vont à Jean, Matthew, Emily et Nicky.

«Nous nous joignons à nos collègues de Sony Pictures pour pleurer le décès d’Alex Trebek», a déclaré Kenichiro Yoshida, président-directeur général de Sony Corporation. «Alex était un talent extraordinaire dont l’intelligence, l’esprit et la présence réconfortante ont séduit des millions de personnes dans le monde et ont fait« Jeopardy! le spectacle exceptionnel qu’il est aujourd’hui.

Le dernier «Jeopardy!» De Trebek l’épisode sera diffusé le jour de Noël. Il a enregistré les derniers épisodes le 29 octobre.

L’émission n’annonce pas de projet pour un nouvel animateur pour le moment, même s’il vaut la peine de souligner ici que Ken Jennings, probablement le plus célèbre «Jeopardy!» champion de l’histoire, a rejoint l’émission en tant que producteur-conseil cette saison.