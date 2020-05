PERCY trouve des «vérités universelles» dans «Vision brisée» du monde au cours de l’année zéro

Crédit: Mike Deodato Jr. (AWA Studios)



Benjamin Percy a montré qu’il avait un côté sombre avec le travail sur Carcajou, X-Force, et Flèche verte, mais que faire s’il n’était pas attaché et avait son propre espace appartenant à un créateur pour le faire?

Il est, avec l’artiste Ramon Rosanas, dans le prochain Année zéro série limitée des studios AWS débutant le 20 mai.

Dans cette série de cinq numéros, Percy plonge dans l’horreur des zombies et montre qu’il ne s’agit pas seulement de l’Amérique ou des Américains – mais du monde entier.

Newsarama: De nombreuses histoires d’apocalypse zombie sont centrées sur les États-Unis, mais pas Année zéro. Ben, est-ce que cela faisait partie de ce qui vous a inspiré pour écrire cette histoire? Si oui, pourquoi avez-vous choisi les lieux de concentration que vous avez choisis?

Benjamin Percy: Je suis un super fan de zombies depuis que j’ai branché Nuit des morts-vivants dans le magnétoscope en troisième année. L’avertissement effrayant de la phrase « Ils viennent vous chercher, Barbara » est devenu un ver d’oreille que je n’ai jamais pu secouer. Et une des choses que George Romero a fait avec brio a été de réinventer le genre (et son intention métaphorique) avec chaque film.

Regardez ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment. Une crise mondiale. Pandémie. Ce n’est pas un problème pour un pays. C’est un problème pour tous. Parce que vous pouvez voyager à travers le monde en quelques heures, tout comme un virus.

La marche Dead a été fait et bien fait. Nous voulions adopter une approche différente: nous regardons la macro, pas le micro. Tokyo. Mexico. Kaboul. Une banlieue américaine. Une station de recherche polaire. Stylistiquement, je m’intéressais à la fonction au service de la forme: le monde s’est brisé, tout comme le récit.

Newsarama: Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce à quoi le monde ressemble alors que nous nous dirigeons vers #1? Il y a des indices qu’un « fléau mystérieux » a dérouté les scientifiques pendant un petit moment avant de commencer. Depuis combien de temps la peste sévit-elle contre l’humanité Année zéro?

Percy: L’un des autres éléments sympas de la série est le suivant: nous intégrons un élément de l’histoire alternative à chaque numéro. Donc, chaque chapitre a un artefact. Une page du carnet de notes de Da Vinci. Un parchemin chinois. Une tapisserie médiévale. Etc. Chacun nous donne un aperçu de la façon dont le virus a été avec nous tout au long de l’histoire humaine.

Newsarama: Quels types de zombies existent dans le monde de Année zéro? Sont-ils du genre George Romero, ou y a-t-il quelque chose de plus à ces monstres?

Percy: Les zombies seront, d’une part, des siffleurs et des shamblers pourris familiers, mais chaque histoire les diffamilarisera et les rendra horribles d’une manière unique. Je joue avec différents éléments de la peur: l’isolement, la contagion, la claustrophobie, les horloges, le doute, la perte de soi et le but, etc. Je pense que les monstres se manifestent mieux lorsqu’ils représentent un élément brisé du personnage.

Newsarama: Année zéro se concentre sur cinq scénarios différents, avec cinq protagonistes différents ayant des vies différentes dans des endroits différents. Pouvez-vous nous expliquer comment vous gardez la cohésion de l’histoire lorsque ses personnages principaux sont si éloignés?

Percy: Chaque personnage de point de vue – dans ces environnements variantes – est particulièrement adapté à la survie. Un tueur à gages Yakuza. Un gamin des rues. Un traducteur militaire. Un prepper. Un scientifique. Ils ne pouvaient pas ressembler à une distribution plus disparate et plus éloignée, mais nous les avons unis à travers un thème de la foi (foi en l’amour, foi en la religion, foi en l’humanité, foi en soi, foi en la science), etc. cette vision brisée du monde s’unit à travers des vérités universelles.

Newsarama: En parlant de vos processus, quelle est votre collaboration avec l’artiste Ramon Rosanas? Qu’apporte Ramon à cette collaboration qui élève le livre?

Percy: Ramon a une ligne nette, une composition équilibrée – et ses dispositions cinématographiques vous attirent instantanément et vous emportent. Il recherche et capture méticuleusement tous les environnements qu’il dessine, afin que le lecteur se sente ancré à Kaboul, à Tokyo, quel que soit le lieu que nous rendons.

Newsarama: Et si vous travailliez avec AWA? Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler avec eux pour raconter cette histoire?

Percy: J’avais travaillé avec Axel Alonso chez Marvel, et quand il m’a appelé et m’a parlé du lancement de l’entreprise et du genre d’histoires qu’il voulait raconter, j’étais dedans. Vous allez voir la magie noire qu’il a apportée à curating sa liste et élever ses créateurs comme pendant ses jours Vertigo.

Newsarama: D’accord, parlons d’horreur. Les bandes dessinées n’ont pas certains éléments que les films font pour créer l’horreur, comme les pistes audio. Quelle est la clé pour transformer une bonne horreur en bande dessinée?

Percy: Vous pouvez effectuer de nombreux mouvements – tels que l’approfondissement constant des mystères, jouer avec les inversions, les erreurs de direction, les ombres, la peur – mais la clé pour faire peur aux gens est de les soigner. S’ils se connectent avec le personnage – et sympathisent avec eux – alors tout préjudice physique et psychologique qui pourrait leur arriver s’étendra au lecteur.

Newsarama: Pensiez-vous à des bandes dessinées d’horreur pendant que vous écriviez Année zéro?

Percy: J’ai grandi obsédé par les bandes dessinées de la CE et j’ai maintenu un régime Contes de la crypte, Vault of Horror, et le Haunt of Fear. Ils sont mon étalon-or et mon étoile du nord en matière d’horreur et de bande dessinée. Les créateurs semblaient toujours s’amuser autant qu’ils livraient la terreur.

Newsarama: Cette bande dessinée est, pour l’instant, une mini-série de cinq numéros, mais avez-vous l’intention d’étendre ce monde au-delà? Quel est l’avenir du monde que vous avez créé?

Percy: Restez à l’écoute, rampe. Je ne peux pas faire d’annonce officielle ici, mais bien sûr, il y a des années de narration dans cette prémisse.

Newsarama: Et enfin, comment pourriez-vous, Benjamin Percy, survivre Année zéro? Supposons que vous saviez que ça allait arriver …

Percy: C’est ça, non? Vous devez le voir venir. Parce que si vous êtes le genre de personne qui est assise dans un restaurant et lève les yeux pour voir quelqu’un titubant hors de la salle de bain avec du sang portant son visage et votre première réponse est, « Gee whiz, j’espère bien que l’homme va bien », vous êtes déjà mort.

Je veux dire, l’emplacement idéal est un Costco vide, car il est fortement fortifié et il y a des points d’entrée limités et les seules fenêtres sont des puits de lumière barrés. Vous pouvez manger des barres granola et boire du whisky et sauter sur un trampoline et porter des survêtements et regarder Le Trône de Fer jusqu’à la fin des jours.

Sinon, vous allez vers le nord. Parce que, vous savez, les zombies se figent.