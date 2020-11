Pep Guardiola et certains fans de Tottenham Hotspur impressionnés par 25 ans – .

Casanova Vinaigre balsamique de Modène 4 ans - Bouteille verre 25cl

Le vinaigre balsamique de Modène est un vinaigre particulier : réalisé à partir du moût de raisin cuit, il est vieilli en barrique de bois rare, et devient plus aromatique et plus doux avec le temps.Depuis plus de cent ans, ce condiment est élaboré à partir de raisins de cépage Trebbiano.Le vinaigre