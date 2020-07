Pep Guardiola est apparemment parti parce qu’il n’a pas eu plusieurs superstars

Le titre de Ligue des champions était le grand but de Pep Guardiola au Bayern. Après trois ans, il a abandonné – probablement à cause de transferts refusés (VIDÉO: À qui parle Pep Guardiola?).

En juin 2016, Pep Guardiola a quitté le Bayern pour rejoindre Manchester City en tant qu’entraîneur. Apparemment, la politique de transfert du champion du record allemand était l’une des principales raisons pour lesquelles le Catalan a cassé ses tentes à Munich après seulement trois ans et sans le titre souhaité en Ligue des champions. Cela va du livre « Inside FC Bayern », dont des extraits Journal d’image publié à l’avance.

Avec Guardiola, Mario Götze, issu du pire concurrent du Borussia Dortmund pour 37 millions d’euros via la clause de sortie, a également rejoint le club depuis la capitale bavaroise en 2013. On sait depuis longtemps que Guardiola avait déjà fait campagne pour un engagement de Neymar.

Castro au lieu de Pogba, Calhanoglu au lieu de Hazard: la Bavière a rejeté les demandes d’encouragement

« Guardiola avait un certain nombre d’idées pour acheter un jeune joueur brésilien, mais nous n’étions pas si bons avec les jeunes Brésiliens dans le passé », a déclaré l’ancien président du FCB Uli Hoeneß à la décision du club à l’époque. En raison du style de jeu similaire, Götze était d’accord à l’époque, a-t-il ajouté.

Mais comme le montre le nouveau rapport, Neymar n’était évidemment pas le seul joueur de rêve à qui Guardiola s’est vu refuser au Bayern. Il aurait suggéré un transfert de Luis Suarez en interne alors qu’il jouait encore au Liverpool FC et était disponible pour un peu moins de 40 millions d’euros. En 2014, le FC Barcelone a frappé et amené l’Uruguayen pour plus de 80 millions d’euros.

En plus de Neymar et Suarez, le joueur de 49 ans a également évoqué les noms de Paul Pogba, Marco Verratti, Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Raheem Sterling. Michael Reschke, alors directeur technique de Bavière, recommandait des joueurs comme Gonzalo Castro ou Hakan Calhanoglu.

Jeu avec des milliards: ces coachs / managers ont dépensé le plus d’argent en transferts 1/32 Seul cela peut être révélé: si vous avez dépensé moins de 438 millions d’euros pour de nouveaux joueurs en tant qu’entraîneur ou manager, vous n’avez rien perdu dans le top 30. Voici le classement des grands donateurs (tous les chiffres de transfermarkt.de). © imago images / Kirchner-Media 2/32 Lucien Favre n’a pas tout à fait réussi: 32e place avec un bon 417 millions d’euros pour 69 joueurs. Transfert le plus cher: Mats Hummels pour 30,5 millions Mais maintenant au milieu du top 30 … 3/32 30e place: Luis Enrique – 438,52 millions d’euros pour 34 joueurs – transfert le plus cher: Luis Suarez pour 81,72 millions d’euros de Liverpool au FC Barcelone (2014). © imago images / HochZwei / Syndication 4/32 29e place: Gian Piero Gasparini – 440,45 millions d’euros pour 119 joueurs – transfert le plus cher: Luis Muriel pour 20,10 millions d’euros de Séville à Atalanta Bergame (2019). 5/32 28e place: Marcelino – 447,68 millions d’euros pour 70 joueurs – transfert le plus cher: Goncalo Guedes pour 40 millions d’euros du Paris Saint-Germain au Valencia CF (2018). © imago images / Imaginechina 6/32 27e place: Andre Villas-Boas – 449,97 millions d’euros pour 42 joueurs – transfert le plus cher: Oscar pour 60 millions d’euros de Chelsea à Shanghai SIPG (2017). © imago images / PA Images / Nigel Français 7/32 26e place: Nuno Espirito Santo – 500,67 millions d’euros pour 46 joueurs – transfert le plus cher: Raul Jimenez pour 38 millions d’euros de Benfica à Wolverhampton Wanderers (2019). © imago images / Action Plus / Mark Kerton 8/32 25e place: Ronald Koeman – 505,05 millions d’euros pour 71 joueurs – transfert le plus cher: Oscar pour 49,40 millions d’euros de Swansea à Everton (2017). © imago images / David Klein / Sportimage 9/32 24e place: Mauricio Pochettino – 508,28 millions d’euros pour 41 joueurs – transfert le plus cher: Tanguy Ndombele pour 60 millions d’euros de Lyon à Tottenham Hotspur (2019). © imago images / Simon Bellis/Sportimage 10/32 PLACE 23: Louis van Gaal – 512,85 millions d’euros pour 43 joueurs – transfert le plus cher: Angel Di Maria pour 75 millions d’euros du Real Madrid à Manchester United (2014). © imago images / GwendolineLeGoff / Panoramique 11/32 PLACE 22: Rudi Garcia – 521,20 millions d’euros pour 84 joueurs – transfert le plus cher: Dimitri Payet pour 29,3 millions d’euros de West Ham à l’Olympique de Marseille (2017). © imago images / JBAutissier / Panoramique 12/32 PLACE 21: Thomas Tuchel – 521,56 millions d’euros pour 53 joueurs – transfert le plus cher: Kylian Mbappe pour 145 millions d’euros de Monaco au Paris Saint-Germain (2018). © imago images / Philip Oldham / SportImage 13/32 PLACE 20: Brendan Rodgers – 561,33 millions d’euros pour 67 joueurs – transfert le plus cher: Christian Benteke pour 46,5 millions d’euros d’Aston Villa au Liverpool FC (2015). © imago images / NorbertScanella / PanoramiC 14/32 PLACE 19: Leonardo Jardim – 592,94 millions d’euros pour 68 joueurs – transfert le plus cher: Wissam Ben Yedder pour 40 millions d’euros de Séville à l’AS Monaco (2019). © imago images / Sportimage 15/32 PLACE 18: Mark Hughes – 597,27 millions d’euros pour 62 joueurs – transfert le plus cher: Robinho pour 43 millions d’euros du Real Madrid à Manchester City (2008). © imago images / Pedro Correia / Global Images 16/32 PLACE 17: Luciano Spalletti – 620,77 millions d’euros pour 87 joueurs – transfert le plus cher: Hulk pour 40 millions d’euros de Porto au Zenit Saint-Pétersbourg (2012). © imago images / Agence photo indépendante / Alessio Morgese 17/32 LIEU 16: Maurizio Sarri – 644,62 millions d’euros pour 38 joueurs – transfert le plus cher: Matthijs de Ligt pour 85,5 millions d’euros d’Amsterdam à la Juventus Turin (2019). © imago images / David Klein / Sportimage 18/32 15e place: Jürgen Klopp – 649,77 millions d’euros pour 69 joueurs – transfert le plus cher: Virgil van Dijk pour 84,65 millions d’euros de Southampton au Liverpool FC (2018). © imago images / Colorsport 19/32 14e place: Alex Ferguson – 666,71 millions d’euros pour 52 joueurs – transfert le plus cher: Rio Ferdinand pour 46 millions d’euros de Leeds à Manchester United (2002). © imago images / AnthonyBIBARD / FEP / PanoramiC 20/32 13e place: Claudio Ranieri – 753,51 millions d’euros pour 88 joueurs – transfert le plus cher: James Rodriguez pour 45 millions d’euros de Porto à l’AS Monaco (2013). © imago images / StephenCaillet / PanoramiC 21/32 12e place: Unai Emery – 813,60 millions d’euros pour 68 joueurs – transfert le plus cher: Neymar pour 222 millions d’euros de Barcelone au Paris Saint-Germain (2017). © imago images / HochZwei / International 22/32 11e place: Roberto Mancini – 815,80 millions d’euros pour 82 joueurs – transfert le plus cher: Sergio Agüero pour 40 millions d’euros de l’Atletico Madrid à Manchester City (2011). © imago images / Annegret Hilse 23/32 10e place: Rafael Benitez – 824,87 millions d’euros pour 101 joueurs – transfert le plus cher: Gonzalo Higuain pour 39 millions d’euros du Real Madrid au SSC Napoli (2013). © imago images / PA Images / Tim Goode 24/32 9e place: Antonio Conte – 846,69 millions d’euros pour 78 joueurs – transfert le plus cher: Alvaro Morata pour 66 millions d’euros du Real Madrid à Chelsea (2017). 25/32 8e place: Ernesto Valverde – 849,13 millions d’euros pour 53 joueurs – transfert le plus cher: Philippe Coutinho pour 145 millions d’euros de Liverpool au FC Barcelone (2018). © imago images / PRiME Media Images 26/32 7e place: Arsène Wenger – 892,47 millions d’euros pour 85 joueurs – transfert le plus cher: Pierre-Emerick Aubameyang pour 63,75 millions d’euros de Dortmund au FC Arsenal (2018). © imago images / Agence EFE 27/32 6e place: Diego Simeone – 988,54 millions d’euros pour 66 joueurs – transfert le plus cher: Joao Felix pour 125 millions d’euros de Benfica à l’Atletico Madrid (2019). © imago images / Gribaudi / ImagePhoto 28/32 5e place: Massimiliano Allegri – 1,06 milliard d’euros pour 95 joueurs – transfert le plus cher: Cristiano Ronaldo pour 117 millions d’euros du Real Madrid à la Juventus Turin (2018). © imago images / Cordon Press / Diario AS 29/32 4e place: Manuel Pellegrini – 1,14 milliard d’euros pour 86 joueurs – transfert le plus cher: Cristiano Ronaldo pour 94 millions d’euros de Manchester United au Real Madrid (2009). 30/32 3e place: Carlo Ancelotti – 1,29 milliard d’euros pour 81 joueurs – transfert le plus cher: Garetz Bale pour 101 millions d’euros de Tottenham au Real Madrid (2013). © imago images / COLORSPORT / PAUL GREENWOOD 31/32 PLACE 2: Pep Guardiola – 1,33 milliard d’euros pour 61 joueurs – transfert le plus cher: Rodri pour 70 millions d’euros de l’Atletico Madrid à Manchester City (2019). © imago images / PRiME Media Images 32/32 PLACE 1: Jose Mourinho – 1,63 milliard d’euros pour 99 joueurs – transfert le plus cher: Paul Pogba pour 105 millions d’euros de la Juventus à Manchester United (2016).

FC Bayern: Pep Guardiola est parti après la fin du contrat

Guardiola a suivi le Bayern jusqu’à Jupp Heynckes, qui a remporté le triple du championnat, la Coupe DFB et la Ligue des champions avec l’équipe en 2013. Selon le rapport, ses demandes de transfert rejetées auraient dû être l’une des principales raisons d’un adieu à la fin du contrat.

Dans le club financièrement solide de Manchester, Guardiola obtient désormais une grande partie de ses joueurs de rêve. Depuis leur prise de fonction, les Skyblues ont déjà effectué 13 transferts avec des frais de transfert de plus de 25 millions d’euros.