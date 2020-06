Penser que Jordan Spieth a été flétri, mais il y a de la lumière au bout du tunnel pour l’ancien n ° 1 mondial

Le chemin vers l’excellence dans le sport professionnel est long et en constante évolution. Il y a des hauts et des bas, quel que soit le niveau, un parcours que chaque athlète attend. Rendre la spirale descendante aussi courte que possible est toujours le but.

Pour les meilleures stars, tomber d’une hauteur raréfiée, c’est comme se remettre d’une longue blessure – c’est une étape à la fois. Même si la concurrence est toujours à la hauteur, la clé est de se concentrer sur vous-même, de prendre quelques points positifs au fil des semaines et de continuer à reconstruire.

Pour Jordan Spieth, essayer de répondre aux attentes de ce qui a déjà été réalisé est une proposition difficile.

Cela fait près de trois ans que l’Américain a levé le Claret Jug à Royal Birkdale. Son troisième majeur en deux ans. Assis au premier rang mondial, il était un homme au sommet de la grandeur.

Beaucoup s’attendaient à ce que le Texan soit à la fin du classement mondial pour la prochaine décennie, l’homme destiné à remporter des tournois majeurs à deux chiffres au cours de sa carrière.

Il était sur une trajectoire de carrière comme Phil Mickelson, ou peut-être même Tiger Woods, en raison de la fréquence à laquelle il a gagné à un âge tendre. Cependant, après un début de carrière remarquable, il a du mal avec son jeu depuis l’Open de 2017, échouant à gagner et rivalisant rarement. Il est comme un joueur différent.

Depuis le début de la saison 2018, il n’a affiché que 11 top-10 en 54 départs et est tombé à la 56e place du classement mondial. Après s’être classé 39e sur le PGA Tour en coups roulés – son principal atout – il y a trois ans, Spieth a perdu près de 100 places à 136e. Il était neuvième dans cette catégorie en 2015.

La frustration l’a parfois submergé dans sa quête pour retourner au summum de son jeu. Lorsque les choses qui se faisaient si naturellement auparavant deviennent plus difficiles, des doutes émergent naturellement.

Une rupture mentale du jeu au cours des trois derniers mois a sans aucun doute profité à Spieth. Cela, associé au PGA Tour qui a repris sa saison la semaine dernière sur un parcours dans lequel il a excellé dans le passé, pourrait être une formule pour le succès futur.

Le natif de Dallas a montré des éclairs de sa vieille magie au Colonial au cours du week-end, terminant à égalité au 10e rang, quatre coups derrière l’éventuel vainqueur Daniel Berger.

Son premier round 65 a été impressionnant, un pas dans la bonne direction. Il a réussi huit birdies, dont trois d’affilée vendredi, pour encaisser un autre 65 grésillement pour atteindre 10 sous.

Il a montré tous les tirs lors du troisième tour de samedi, qu’il est entré d’un coup derrière le meneur et a laissé un tir derrière un autre meneur après un doublé de 68.

C’est sa dernière manche qui l’a laissé tomber. Il a frappé quatre birdies et cinq bogeys pour signer un 71 de plus. Cependant, il y avait suffisamment de points positifs au cours des quatre jours pour compléter son encourageant classement parmi les 10 premiers.

Son putt de moyenne à longue portée était solide et sa conduite était affûtée – à l’exception de celle qui avait explosé à cause des vents. D’un autre côté, son jeu de coin normalement propre était un peu rouillé, mais c’est quelque chose qui peut être résolu avec de l’entraînement. Il n’avait pas toutes les armes dans son arsenal, mais cette performance lui donnera confiance et conviction.

Parfois, il suffit d’un jour, d’un tour, d’un tournoi pour relancer quelque chose de spécial. Il ne fait aucun doute qu’il va gagner à nouveau plusieurs fois au cours des prochaines années. Il s’agit juste de retrouver le rythme.

Pendant le licenciement de Covid-19, il a considéré ce premier mois comme une morte-saison, continuant à pratiquer avec une charge légère. Ce n’est qu’au cours des quatre dernières semaines qu’il a intensifié ses préparatifs en cours, analysant ses performances récentes avec l’entraîneur de swing Cameron McCormick.

Créer ces petites habitudes pour se remettre sur la bonne voie est ce sur quoi il a mis l’accent ces dernières semaines. Travailler sur son swing sans les distractions et les pressions habituelles du golf de tournoi a porté ses fruits.

Il a admis que la réflexion excessive avait été son plus grand ennemi au cours des deux dernières années et a déclaré qu’il aimait utiliser le hiatus de la tournée pour libérer son esprit de la mécanique du swing.

Au cours du mois, si Spieth peut améliorer sa précision de conduite et resserrer son putting, clé de ses trois triomphes majeurs, alors nous allons voir l’un des meilleurs joueurs de sa génération revenir à son meilleur niveau.

Spieth est forcément une présence constante en haut du classement. Tout le monde veut le voir là-bas. Nous voulons tous voir les joueurs talentueux s’affronter chaque semaine. C’est un homme qui compte 14 victoires mondiales. Il n’a que 27 ans le mois prochain. Si jeune.

Avant la longue pause du golf, il a effectué sept des huit coupes cette saison et enregistré deux top-10. De retour à Harbour Town ce week-end, il espère améliorer sa 11e place depuis sa dernière apparition à RBC Heritage en 2015.

Après avoir atteint de telles hauteurs, Spieth sera impatient de toucher à nouveau ces limites. Un tournoi et il pourrait lentement se réunir à nouveau. Il est encore jeune, a beaucoup de classe et d’innombrables jours à venir. Il s’agit juste de redécouvrir cette magie de manière cohérente.

