« Pennyworth » Saison 2: mises à jour récentes sur sa date de sortie, son casting, son intrigue et tout le reste

Le drame criminel de Netflix, Pennyworth, est prêt à sortir sa deuxième saison.

Cette série a des personnages basés sur des personnages de «Alfred Pennyworth» de Bill Finger et Jerry Robinson.

Avec des notes IMDb de 7,3 / 10, la saison de cette série a été appréciée par des millions de téléspectateurs.

Cette série s’articule autour des aventures d’Alfred Pennyworth. Il est un ancien soldat britannique de la SAS, mais lance maintenant sa société de sécurité dans Londres alternatif. Alfred essaie de faire échouer les plans diaboliques de la Raven Society. Cette organisation veut reprendre le gouvernement britannique.

Ce thriller d’espionnage a été bien accueilli par les téléspectateurs, et il a été renouvelé pour la deuxième saison en 2019.

Prenons une longueur d’avance et avons un aperçu des informations sur la saison 2 de « Pennyworth ».

Date de sortie de « Pennyworth » Saison 2

Le 30 octobre 2019, Epix a renouvelé la série «Pennyworth» pour la deuxième saison. La deuxième saison comprendra également dix épisodes, tout comme la saison 1.

Il semble que « Pennyworth » pourrait apparaître en octobre 2020. Jusqu’à présent, les fabricants n’ont rien annoncé concernant la date de sortie de la deuxième saison.

L’intrigue attendue de « Pennyworth » Saison 2

La saison 1 de la série a présenté de nombreux conflits féroces entre No Name League et The Raven Society, ainsi que de violentes explosions.

Lors de la première saison, une relation a commencé entre Thomas Wayne et Marta Kane.

Dans la saison 2, Alfred Pennyworth devrait faire face à des ennemis plus puissants, et bien sûr, la relation de Thomas et Martha pourrait s’approfondir. Nous pouvons également voir certaines conséquences de la proximité croissante d’Alfred et Queen.

Le casting de « Pennyworth » Saison 2

Il semble que le casting de la deuxième saison inclura probablement Jack Bannon comme Alfred Pennyworth, Ben Aldridge comme Thomas Wayne, Emma Paetz comme Martha Kane, Jason Flemyng comme Lord James Harwood et bien d’autres.

De nouveaux personnages sont également susceptibles de rejoindre le casting.

Restez avec nous pour plus de mises à jour.

