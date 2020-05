Penny Dreadful: City of Angels Profiles Det. Vega et Michener

Showtime’s Penny Dreadful: City of Angels a allumé un fusible sur le poudrier qui est Los Angeles à la fin des années 30 avec la première de la série « Santa Muerte », nous présentant à Det. Tiago Vega (Daniel Zovatto) et Det. Lewis Michener (Nathan Lane) alors qu’ils se retrouvent impliqués dans une affaire de meurtre liée au culte de Santa Muerte qui pourrait déchirer la ville. Vega se retrouve étranger à la force et à sa famille, y compris son frère Raul (Adam Rodriguez) et la mère Maria (Adriana Barraza): un homme déchiré entre deux mondes qui pourrait bien être la réponse pour les sauver tous les deux. Maintenant, Lane et Zovatto emmènent les fans dans les coulisses pour discuter de leurs rôles respectifs, de ce qui les pousse à se lier si rapidement et de la façon dont Vega et Michener reflètent le temps.

Dans l’aperçu suivant du prochain épisode « Dead People Lie Down », Raul est dans un état critique et accroché à un fil, tout comme son frère et Vega, Mateo (Johnathan Nieves) rencontre Fly Rico (Sebastian Chacon). Pendant ce temps, la piste d’investigation de Tiago et Lewis les emmène au seuil de la radio-évangéliste sœur Molly Finnister (Kerry Bishé) et sa mère, Mlle Adélaïde (Amy Madigan). Townsend cherche à transformer la fracture croissante de la ville à son avantage politique, tandis que Lewis intensifie ses efforts pour enquêter sur les activités du Troisième Reich aux États-Unis. Dans le clip ci-dessous, Showtime donne aux téléspectateurs un aperçu de ce qui reste à venir alors que la guerre pour toute existence devient très laide et très personnelle.

Showtime’s Penny Dreadful: City of Angels étoiles Daniel Zovatto, Nathan Lane, Natalie Dormer, Lorenza Izzo, Jessica Garza, Johnathan Nieves, Adriana Barraza, Michael Gladis, Rory Kinnear, Kerry Bishé, Brent Spiner, Amy Madigan, John Logan, Adam Rodriguez, Thomas Kretschmann, Dominic Sherwood, Ethan Peck, Sebastian Chacon, et Lin Shaye. Le créateur de la série originale John Logan et Michael Aguilar (Blague) servent de producteurs exécutifs, aux côtés de Neal Street Productions » Sam Mendes et Pippa Harris, producteurs exécutifs de la série originale. James Bagley sera co-producteur exécutif, avec la production de Wolf Wolf de Logan. Paco Cabezas (Dieux américains, classe mortelle) est à bord pour diriger la première de la série et éventuellement des épisodes supplémentaires.

Le poste Penny Dreadful: City of Angels Profiles Det. Vega et Michener sont apparus en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook