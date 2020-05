Pedro Pascal remplace Walton Goggins – / Film

Voir ce post sur Instagram

Aujourd’hui, nous zoomons sur une table de réunion spéciale lue sur l’épisode communautaire dans lequel Pierce distribue du sperme congelé de sa tombe. L’incroyable Walton Goggins ne peut pas le faire, donc Pedro Pascal jouera l’avocat de Pierce. Il participe à une émission de Disney où Boba Fett est au collège avec la nièce de Yoda. Conformément à ce thème, le rôle de Troy sera joué par Lando. Oui, pour de vrai, tout le gang est de retour ensemble. Nous avons Horse Girl, nous avons Card Shark, nous les avons tous. Je ne connais pas les détails de sa disponibilité, mais ne vous inquiétez pas de le manquer, nous le faisons pour vous. De plus, le streaming en direct ne pourrait jamais se produire parce que nous devons éditer les diatribes de @ yvettenicolebrown à propos de l’assaut de la zone 51. Une autre chose magique à propos d’aujourd’hui: le script que nous lisons, Cooperative Polygraphy, est de Community et Alex Rubens, un ancien de Rick et Morty, qui est de retour à l’écriture RaM sur la saison 6. Il portait un costume dans la session Zoom d’hier parce que pendant le déjeuner, il assistait à des funérailles Zoom. Pas une blague. Difficile de raconter des blagues de la vie ces jours-ci. Ce sont des moments étranges, mais tous ceux qui ont travaillé sur la série ont ressenti l’amour et la joie de tous les fans débutants et vétérans de la communauté qui ont diffusé la série sur Netflix. Je vais aller prendre la première douche de lecture avant la table de ma vie. Amour sincère aux fans et aux acteurs, merci pour les meilleures années pré-Cody de ma vie #sixseasonsandamovie