Pedro Emanuel est convaincu qu’il pourra sauver Al Ain de sa chute lorsque les géants de la trébuchement accueillent Al Dhafra lors de la cinquième semaine de match de la Ligue arabe du golfe. A fortement dévié, 93rd– une frappe d’une minute du remplaçant Fahad Hadeed était nécessaire mardi pour éviter la défaite à Fujairah en difficulté. Ce résultat a condamné le 9e Boss à son pire départ en championnat en 13 ans, augmentant la pression avant la visite des Western Knights au stade Hazza bin Zayed samedi. « Je suis d’accord avec les fans et je respecte leur point de vue, » a déclaré Emanuel, qui fait face à une opposition déprimée, battue 5-0 par les dirigeants effrénés de Sharjah mardi. «Nous ne nous attendions pas à marquer cinq points seulement, mais le« marathon »de la ligue n’est qu’au début.» Ailleurs, Al Jazira sera déterminé à mettre fin à un record de 100% pour un deuxième match consécutif lors de la rencontre des champions 2018/19, Sharjah. La fierté d’Abu Dhabi a crevé le départ parfait de Bani Yas mardi avec une impressionnante victoire 3-1 à l’extérieur. Il y avait aussi un premier but de l’attaquant nigérian Imoh Ezekiel pour célébrer. Sharjah, cependant, a réalisé sa meilleure performance nationale de la saison à ce jour contre Dhafra, l’attaquant brésilien Welliton fracassant un triplé pour marquer huit buts en neuf matches depuis son retour d’Al Wasl. « Je m’attends à ce que ce soit un match amusant, et nous irons au stade de Jazira pour revenir avec tous les points, » a déclaré le meneur de jeu inspirant de King Igor Coronado. «Les deux équipes sont capables de marquer à tout moment et nos précédentes victoires là-bas sont venues parce que nous nous sommes bien préparés. Voir aussi Frank Lampard confirme la sortie de Pedro de Chelsea - Football Stung Bani Yas peut espérer une réplique instantanée quand ils rencontreront le modeste Ajman, les pacesetters 2019/20 Shabab Al Ahli Dubai Club se tourneront vers l’adolescent brésilien prolifique Igor Jesus pour garder Khor Fakkan, le dernier, inutile et L’icône snobée Ismail Matar devrait souligner ce qui manque aux EAU quand Al Wahda combat Al Wasl. En chanson, Al Nasr doit renforcer ses références en se rendant au deuxième bas Hatta et Fujairah pourrait s’échapper de la zone de largage, avant la trêve internationale, avec une première victoire de la campagne à Ittihad Kalba. MATCH-WEEK CINQ FIXTURES samedi 18h00 Al Ain contre Al Dhafra 18:00 Ajman contre Bani Yas 21:00 Al Jazira contre Sharjah dimanche 18:00 Khor Fakkan contre Shabab Al Ahli Dubai Club 18h00 Hatta contre Al Nasr 21:00 Ittihad Kalba contre Fujairah 21:00 Al Wahda contre Al Wasl En savoir plus sur l’application Sport360

