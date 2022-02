Peaky Blinders : Tom Holland invité par le créateur de la série à jouer dans le film

Tom Holland a été invité à jouer dans le film Peaky Blinders par le créateur de la série, Steven Knight. La série à succès de Steven Knight a été diffusée pour la première fois en 2013 sur la BBC et est depuis devenue un énorme succès auprès des critiques et du public. La série est dispo en France en streaming sur Netflix.

Peaky Blinders raconte l’histoire d’une famille de gangsters dans l’Angleterre des années 1900, qui coud des lames de rasoir dans les pointes de leurs casquettes, et de leur chef Tommy Shelby (joué par Cillian Murphy). La saison 6 de Peaky Blinders sera lancée le 27 février et sera malheureusement la dernière saison de la série. Cependant, cela ne signifie pas que Peaky Blinders est terminée, car il a été révélé qu’un futur film est prévu pour conclure la série une fois pour toutes.

Récemment, la star de Spider-Man : No Way Home, Tom Holland, a admis qu’il avait tenté une fois une audition pour Peaky Blinders, mais qu’il n’avait pas obtenu le rôle. Tom Holland a choisi de ne pas s’étendre sur le sujet, laissant les fans spéculer sur le rôle qu’il aurait pu vouloir jouer dans Peaky Blinders. Même les stars de la série se sont jointes aux spéculations, Harry Kirton (qui joue Finn Shelby) soulignant que le rôle pour lequel Holland était candidat dépendait du temps écoulé depuis son audition. L’acteur a ajouté que si l’audition était récente, il était peut-être candidat pour l’un des méchants de Peaky Blinders.

Le créateur de la série Knight s’est lui-même joint à la conversation. Lors de la récente première de la saison 6 de Peaky Blinders à Birmingham, Knight a spéculé auprès de la Press Association sur la précédente audition de Tom Holland, déclarant que « cela devait être un rôle assez important pour lequel il auditionnait ». Steven Knight ne s’est cependant pas arrêté là dans sa déclaration. Au lieu de cela, le créateur a offert un rôle à Holland dans le film Peaky Blinders prévu, car il poursuit en disant : « Mais s’il veut revenir pour le film, nous l’aurons. » Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de réponse de Tom Holland.

Il n’est pas clair si Steven Knight a un rôle spécifique en tête pour Holland ou s’il aimerait simplement travailler avec lui. Après le succès massif de Spider-Man : No Way Home, Tom Holland est devenu une denrée encore plus recherchée par les créateurs de l’industrie cinématographique, et il est possible que Knight essaie simplement de l’accrocher rapidement. Cependant, Knight a également été très ouvert sur le fait qu’il a prévu de terminer Peaky Blinders avec un film depuis le début de la série. Peut-être que Knight a prévu le coup et sait exactement le rôle qu’il voudrait confier à Holland.

Cependant, les fans devront peut-être attendre un certain temps avant d’obtenir des réponses. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été fixée pour le long métrage Peaky Blinders, bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles le tournage devrait commencer fin 2022. Si c’est le cas, les fans pourront au moins savoir si Holland a été choisi avant la fin de l’année, mais ils devront peut-être attendre un certain temps pour savoir qui il jouera. Bien sûr, avant que tout cela ne se produise, les fans auront beaucoup de nouveau contenu Peaky Blinders à parcourir lorsque la saison 6 de Peaky Blinders sera lancée.