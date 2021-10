Peaky Blinders saison 6 : Tommy Shelby en grand danger dans le final de la série

in

Le tournage de la sixième et dernière saison de Peaky Blinders s’est récemment terminé, laissant les fans spéculer sur ce qui pourrait arriver à Tommy Shelby et s’il survivra ou non dans la série.

Peaky Blinders a suivi l’ascension de Tommy Shelby (Cillian Murphy) et du reste de la famille Shelby tout au long de sa carrière criminelle. Ce fut un voyage douloureux pendant les cinq premières saisons, avec son chemin marqué par la violence et la perte et les téléspectateurs spéculant que Tommy pourrait ne pas arriver à la fin vivant.

La vie de Tommy Shelby continue d’être un sujet de discussion parmi les fans

Le dernier plan de la saison montrait Tommy de retour chez lui, marchant seul sur ses terres avec un pistolet sur la tempe, hurlant de frustration. De plus, Tommy n’est plus le même depuis la mort de Grace (Annabelle Wallis) au cours de la troisième saison, son souvenir lui brouillant encore l’esprit.

Cela ne changera pas non plus dans la saison 6, Wallis ayant confirmé qu’elle reviendra hanter Tommy une fois de plus. Il reste à voir comment tout cela affecte Tommy, bien que de nombreux fans pensent qu’il ne sortira pas indemne du générique de fin.

La mort de son frère John Shelby (Joe Cole), au début de la saison 4 de Peaky Blinders, a montré qu’aucun Shelby n’est à l’abri. Tommy s’est fait beaucoup d’ennemis pour le premier épisode de la saison 6 et il semble qu’ils aient finalement le dessus sur lui.

Peaky Blinders a montré qu’aucun personnage n’est à l’abri de la mort

Pour l’instant, la BBC n’a pas encore révélé de date de sortie pour la sixième saison, bien que le tournage se soit terminé en juillet. Maintenant que la série est en post-production, elle devrait être diffusée plus tard cette année, en 2021.

Le sort de Tommy sera révélé dans la sixième saison de Peaky Blinders, et tous les signes indiquent une fin potentiellement difficile pour le patron du crime bien-aimé de la série Netflix.